Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते स्टेडियम क्षेत्र में कई मार्ग डायवर्ट, कहीं निकलने से पहले पढ़ें जरूरी खबर

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    नोएडा में वीवीआईपी मूवमेंट के कारण स्टेडियम क्षेत्र के आसपास यातायात बदला गया है। कई मार्गों पर डायवर्जन किया गया है। यातायात पुलिस ने लोगों को सलाह द ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सांसद डाॅ. महेश शर्मा की मां के परलोक गमन को लेकर सोमवार को सेक्टर 21 ए स्थित नोएडा स्टेडियम में आयोजित श्रद्धाजंलि सभा में वीवीआइपी शामिल होंगे। डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि इसको लेकर यातायात पुलिस की ओर से डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। उन्होंने लोगों से डायवर्जन का पालन करने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन रास्तों में किया गया बदलाव

    • रजनीगंधा चौक की ओर से सेक्टर 12-22 व 56 तिराहा की ओर होकर जाने वाला यातायात सेक्टर 10-21 यूटर्न से जलवायु विहार चौक से निठारी होकर सेक्टर 31-25 चौक, एनटीपीसी, गिझौड़ होते हुए निकाला जाएगा।
    • सेक्टर 12-22 व 56 तिराहा से स्टेडियम चौक की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर 57 चौराहा, गिझौड़ चौक से सेक्टर 31-25 चौक होकर आगे जाएगा।
    • सेक्टर 12-22 व 56 तिराहा से रजनीगंधा चौक की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर 12-22 व 56 तिराहा से मेट्रो अस्पताल चौक, सेक्टर 8-10-11-12 चौक से हरौला व झुंडपुरा चौक होकर निकाला जाएगा।
    • डीएम चौक व जलवायु विहार चौक से मोदी माल चौक, एडाेव चौक की ओर जाने वाला यातायात जलवायु विहार चौक से निठारी, सेक्टर 31-25 चौक, एनटीपीसी, गिझौड़ चौक होकर आगे भेजा जाएगा।
    • सेक्टर 54 चौकी तिराहा से एडाब चौक होकर जलवायु विहार चौक की ओर जाने वाला यातायात गिझौड चौक से सेक्टर 31-25 चौक, निठारी होकर निकाला जाएगा।
    • सिटी सेंटर की ओर से एडोब चौक की ओर जाने वाला यातायात एनटीपीसी अंडरपास से पहले बाये ओर से एनटीपीसी अंडरपास से बाये मुड़कर एनटीपीसी अंडरपास व सेक्टर 31-25 के मध्य बने यूटर्न से यूटर्न कर गिझौड चौक होकर आगे जाएगा।

    यह रहेगी पार्किंग व्यवस्था

    डीसीपी ने बताया कि विशिष्ट व अतिविशिष्ट लोगों के वाहन नोएडा स्टेडियम गेट नंबर दो से व सामान्य वाहन नोएडा स्टेडियम गेट नंबर चार से और पैदल आने वाले लोगों को गेट नंबर तीन से अंदर प्रवेश करेंगे। एडोब कंपनी परिसर के पास खाली पड़े मैदान में रिजर्व पार्किंग रहेगी। कोई भी यातायात संबंधी असुविधा होने पर यातायात हेल्प लाइन नंबर 9971009001 पर शिकायत की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन में देरी क्यों! सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने में कहां फंसा पेंच? सामने आई बड़ी वजह