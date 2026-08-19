नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन और हैबिटेट सेंटर, ओखला पक्षी विहार मेट्रो से भी जुड़ेगा
नोएडा के सेक्टर-94 में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन और हैबिटेट सेंटर पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। सात साल में 7000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह केंद्र एनसीआर के लिए एक प्रमुख आकर्षण होगा।
HighLights
नोएडा में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा
यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर 7000 करोड़ में बनेगी
ग्रीन कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, मेट्रो से जुड़ेगा
जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में सात हजार करोड़ रुपये का कन्वेंशन और हैबिटेट सेंटर बनने जा रहा है, जो देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। सेक्टर-94 में बनने वाला यह सेंटर ओखला पक्षी विहार मेट्रो स्टेशन के जरिये एनसीआर से सीधे जुड़ेगा।
नोएडा प्राधिकरण ने परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे प्राधिकरण पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और इसके बदले जमीन की कीमत से अधिक करीब तीन हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। राजस्व साझेदारी के तहत हर महीने आय भी होती रहेगी।
आरएफपी के जरिये कंपनियों से मांगे आवेदन
प्राधिकरण ने परियोजना के लिए रिक्वेस्ट फाॅर प्रपोजल (आरएफपी) के जरिये इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगा है। आने वाली कंपनियों के सवालों और सुझावों पर एक सितंबर को प्राधिकरण में बैठक आयोजित होगी। 18 सितंबर को प्री-बिड खोली जाएगी। प्री-बिड प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्तीय बोली लगेगी।
सात साल में पूरा करने का लक्ष्य
गौतमबुद्ध नगर में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नोएडा प्राधिकरण इस महत्वाकांक्षी परियोजना को विकसित कर रहा है। मास्टर प्लान-2031 के अनुसार परियोजना सेक्टर-94 के भूखंड संख्या-4 और 5 पर बनाई जाएगी।
परियोजना का कुल निर्माण क्षेत्र लगभग दो लाख वर्गमीटर होगा और जमीन की कीमत करीब दो हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। इसे पूरा करने का लक्ष्य लगभग सात वर्ष रखा गया है।
एक ही परिसर में होटल से लेकर प्रदर्शनी केंद्र तक
परियोजना में होटल, क्लब, स्टूडियो अपार्टमेंट, कार्यालय, आवासीय क्षेत्र, खुदरा बाजार, प्रदर्शनी और सम्मेलन सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएंगी। परिसर में 2,050 और 750 दर्शक क्षमता वाले दो ऑडिटोरियम, 150 कमरों का होटल, आर्ट गैलरी और ओपन एयर थिएटर भी प्रस्तावित हैं।
कन्वेंशन सेंटर को मेट्रो से सीधे जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग के लिए अलग परिसर होगा, जिसमें ऑटोमेटिक पार्किंग और इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले की सुविधा होगी।
ग्रीन काॅन्सेप्ट पर आधारित होगी बिल्डिंग
हैबिटेट सेंटर की बिल्डिंग ग्रीन काॅन्सेप्ट पर आधारित होगी। इसमें जीरो सीवरेज और स्वयं बिजली उत्पादन की व्यवस्था होगी। प्रदूषण को कम करने के लिए गैस जनरेटर और सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे।
परियोजना में क्या-क्या होगा
|परियोजना
|क्षेत्रफल/क्षमता
|हैबिटेट टावर
|29,507 वर्गमीटर
|कन्वेंशन सेंटर
|18,762 वर्गमीटर
|एक्जीबिशन सेंटर
|12,850 वर्गमीटर
|आवासीय
|1,74,600 वर्गमीटर
|रिटेल
|65,437 वर्गमीटर
|होटल टावर
|400 कमरे
यह केंद्र नोएडा समेत एनसीआर के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, प्रदर्शनी और बड़े आयोजन आयोजित किए जा सकेंगे। पीपीपी मॉडल पर इसको तैयार कराने की योजना है। इसे 33 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित किया जाएगा।
-कृष्णा करुणेश, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण।
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