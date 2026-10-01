नोएडा में ड्राइवर की दबंगई, बूम बैरियर तोड़ सोसायटी में घुसाई कार और गार्ड से बदसलूकी; वारदात CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के सेक्टर-94 स्थित नोएडा सुपरनोवा सोसायटी में कार सवार द्वारा दबंगई का मामला सामने आया है। सोसायटी के गेट नंबर-2 पर बृहस्पतिवार सुबह स्कोडा स्लाविया मॉडल की कार लेकर तुषार नाम का युवक पहुंचा।

वह एस्पाइरा टॉवर में होटल (एयरबीएनबी) चलाता है। वहां मौजूद गार्ड ने कार को सोसायटी के गेट नंबर-2 से जाने की बात बोली तो वह नाराज हो गया। वह बूम बैरियर तोड़ते हुए जबरन अंदर घुस गया। इसके बाद उसने गार्ड से अभद्रता की। घटना का 1 मिनट 25 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।