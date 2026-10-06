नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्टेडियमों में खेल के बजाय हो रही शादियां, 5 साल में 50 Academies को नहीं मिला एक भी मेडल

धर्मेंद्र चंदेल, नोएडा: नोएडा, ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की लागत से बने इंटरनेशनल स्टेडियम प्राधिकरण और अकादमी चलाने वालों के लिए कमाई का जरिया बन गए हैं।

इलाके के किसी भी स्टेडियम में चले जाइए तो अधिक फीस के कारण ट्रैक पर ओलिंपिक का सपना लिए दौड़ता बच्चा नहीं मिलेगा। वहां मिलेगा तो चार हजार रुपये महीना देकर टेनिस सीखता पूंजीपति, राजनैतिक और प्रभावशाली का बेटा। वहीं बगल में स्विमिंग पूल में नेशनल तैयारी नहीं, समर कैंप के नाम पर क्रैश कोर्स चलता मिलेगा।

एडमिशन से पहले सैलरी स्लिप चीन में सरकार छह वर्ष के बच्चों को गोद लेती है। इसके बाद इन बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दिलाती है और खर्च का भार उठाती है। अंतरराष्ट्रीय खेल होने पर चीन मेडल गिनता है, वहीं जिले में स्टेडियमों में प्रशिक्षण देने के नाम 6 साल के बच्चे से अकादमी पैसा लेती है।

अकादमी में एडमिशन के लिए पहले पापा की सैलरी स्लिप देखी जाती है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को फ्री खाना, रहना और पदक न जीतने की स्थिति में भी ढाई से सात लाख रुपये तक दिए जाते हैं।