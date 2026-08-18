नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के 50 हजार निवासियों को जाम से राहत, क्लोवर लीफ से यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता होगा आसान

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा सेक्टर-150 और 152 (स्पोर्ट्स सिटी) में निवास करने वाले लगभग 50 हजार लोगों के लिए राहत की योजना तैयार की गई है।

प्राधिकरण इन सेक्टरों की नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। इसके तहत सेक्टर-148 और सेक्टर-153 के बीच एक आठ आकार का क्लोवर लीफ बनाया जाएगा।

यह क्लोवर लीफ नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस रोड से जुड़ जाएगा। इसके निर्माण के बाद सेक्टर-150 और 152 से आने-जाने वाले लोगों को एक्सप्रेसवे पार करने के लिए मौजूदा छोटे अंडरपास पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने का मार्ग भी सुगम होगा।

वर्तमान में कैसे यात्रा करते हैं लोग? वर्तमान में, सेक्टर-150 और 152 की ओर जाने के लिए लोगों को नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे के नीचे बने अंडरपास का उपयोग करना पड़ता है। अंडरपास की सीमित क्षमता के कारण पीक आवर में वाहनों का दबाव बढ़ जाता है, जिससे यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और स्थानीय निवासियों को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या है क्लोवर लीफ का फायदा? प्राधिकरण का मानना है कि क्लोवर लीफ के निर्माण से यातायात का दबाव विभिन्न मार्गों में बंट जाएगा, जिससे सेक्टर-150 और 152 के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

प्राधिकरण महाप्रबंधक सिविल एके अरोड़ा ने बताया कि वर्तमान में क्लोवर लीफ की डिजाइन तैयार की जा रही है। डिजाइन के पूर्ण होने के बाद इसे आईआईटी जैसी तकनीकी संस्था से जांच और अनुमोदन कराया जाएगा। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।