Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा के इस इलाके में बनेगा स्काईवॉक, 15 करोड़ रुपये होंगे खर्च; ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

    By Kundan Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:47 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-1, 2, 14, 15 गोलचक्कर पर बीओटी मॉडल के तहत स्काईवॉक बनेगा, जिस पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 12 दिसंबर को निविदा खुलेगी और छह मही ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-1,2,14,15 स्थित गोलचक्कर पर बनने वाला स्काईवॉक बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) के आधार पर बनाया जाएगा। इसके लिए एक फिर से टेंडर जारी किया गया है। 12 दिसंबर को बिड ओपन की जाएगी। लो कास्ट कंपनी का चयन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसका निर्माण कार्य छह माह में करना होगा। कंपनी को विज्ञापन को राइट्स दिया जाएगा। ताकि वो लागत निकाल सके। इसके निर्माण में करीब 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली से हैवी ट्रैफिक नोएडा गोलचक्कर (सेक्टर-1,2,14,15) होकर जाता जाता है। ज्यादा संख्या पैदल मुसाफिरों की होती है।

    पीक ऑवर में पैदल मुसाफिरों को दिक्कत होती है। इससे जाम लगता है। सड़क दुर्घटना न हो इसके लिए यहां स्काईवॉक बनाया जाएगा। यह स्काईवॉक सेक्टर-15, सेक्टर-03 और इंडियन ऑयल क्रॉसिंग को जोड़ते हुए बनेगा।

    लोग सड़क पार करने के लिए इस स्काईवॉक का प्रयोग करेंगे। स्काईवॉक में दोनों और स्वचालित सीढ़िया बनाई जाएंगी। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए लिफ्ट भी रहेगी।

    इसके निर्माण में कितना खर्च आएगा डीपीआर बनने के बाद तय किया जाएगा। इसके बनने से नोएडा गोलचक्कर पर पैडिस्ट्रैन के कारण लगने वाला जाम समाप्त हो जाएगा। साथ ही यहां होने वाली दुर्घटनाएं भी कम हो जाएंगी।

    यह भी पढ़ें- नोएडा के सेक्टर-62 में बनाया जाएगा Skywalk, जल्द शुरू होगा सर्वे; गाजियाबाद आने-जाने वालों को होगी आसानी