नोएडा के इस इलाके में बनेगा स्काईवॉक, 15 करोड़ रुपये होंगे खर्च; ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-1,2,14,15 स्थित गोलचक्कर पर बनने वाला स्काईवॉक बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) के आधार पर बनाया जाएगा। इसके लिए एक फिर से टेंडर जारी किया गया है। 12 दिसंबर को बिड ओपन की जाएगी। लो कास्ट कंपनी का चयन किया जाएगा।

इसका निर्माण कार्य छह माह में करना होगा। कंपनी को विज्ञापन को राइट्स दिया जाएगा। ताकि वो लागत निकाल सके। इसके निर्माण में करीब 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली से हैवी ट्रैफिक नोएडा गोलचक्कर (सेक्टर-1,2,14,15) होकर जाता जाता है। ज्यादा संख्या पैदल मुसाफिरों की होती है।

पीक ऑवर में पैदल मुसाफिरों को दिक्कत होती है। इससे जाम लगता है। सड़क दुर्घटना न हो इसके लिए यहां स्काईवॉक बनाया जाएगा। यह स्काईवॉक सेक्टर-15, सेक्टर-03 और इंडियन ऑयल क्रॉसिंग को जोड़ते हुए बनेगा।

लोग सड़क पार करने के लिए इस स्काईवॉक का प्रयोग करेंगे। स्काईवॉक में दोनों और स्वचालित सीढ़िया बनाई जाएंगी। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए लिफ्ट भी रहेगी।

इसके निर्माण में कितना खर्च आएगा डीपीआर बनने के बाद तय किया जाएगा। इसके बनने से नोएडा गोलचक्कर पर पैडिस्ट्रैन के कारण लगने वाला जाम समाप्त हो जाएगा। साथ ही यहां होने वाली दुर्घटनाएं भी कम हो जाएंगी।

