रक्षाबंधन से पहले नोएडा में नेपाल की बहन ने भाई को दिया जीवनदान, स्टेम सेल दान कर बचाई जान

सुमित शिशोदिया, नोएडा। प्यार, तकरार तो कभी छोटी-छोटी चीजों के लिए भाई-बहन के बीच नोक-झाेक का सिलसिला कुछ होता है कि जब कभी भाई की सांसों पर संकट आता है, तो बहनें अपने प्राण खतरे में डाल देती हैं।

नोएडा के चाइल्ड पीजीआइ में नेपाल की एक बहन ने गंभीर एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रस्त 12 वर्षीय भाई को स्टेम सेल देकर उसे मौत की दहलीज से खींचकर नया जीवनदान दिलाया है।

भाई-बहन के संघर्ष की इस घटना में वरिष्ठ चिकित्सकों ने बाल मीज को रक्षाबंधन से चंद दिनों पहले गंभीर बीमारी से पूरी तरह ठीक होने की घोषणा कर बड़ा तोहफा दिया है।

बहन के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से प्रिंस को मिला नया जीवन

नेपाल में रहने वाले प्रिंस को नवंबर 2025 में लगातार बुखार, शरीर में बढ़ता पीलापन और बीच-बीच में खून बहने की समस्या के साथ नोएडा के चाइल्ड पीजीआइ में भर्ती कराया था।

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. नीता राधाकृष्णन ने खून की जांच कराई तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स खतरनाक रूप से कम मिलीं। बोनमैरो की जांच से पता चला कि बाल मरीज के मैरो (शरीर में खून बनाने वाली फैक्ट्री) लगभग काम करना बंद कर चुकी थी।

इससे प्रिंस के एप्लास्टिक एनीमिया से गंभीर ग्रस्त होने की पुष्टि हुई। यह बीमारी एक दुर्लभ और जानलेवा है। डा. नीता ने टीम के साथ एंटीबायोटिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इलाज शुरू किया। इस बीच बाल मरीज की जान बचाने के लिए स्टेम सेल की जरूरत थी। तब बड़ी बहन ने भाई की जिंदगी बचाने के लिए कदम बढ़ाकर स्टेम सेल देने का फैसला किया। चिकित्सकों ने बहन की विभिन्न जांच की और रिपोर्ट के आधार पर प्रिंस को कंडीशनिंग कीमोथेरेपी के बाद 12 नवंबर 2025 को स्टेम सेल्स लेकर शरीर में डाले। साढ़े पांच घंटे तक चली ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को चिकित्सकों ने सफलता पूर्वक पूरा किया। इसके बाद प्रिंस को आइसीयू में निगरानी में रखा गया।

नहीं पड़ी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत डा. नीता की मानें तो 14 दिन बाद प्रिंस के डोनर स्टेम सेल्स ने असरदार काम करना शुरू कर दिया, जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स (न्यूट्रोफिल एनग्राफ्टमेंट) और प्लेटलेट्स दोनों में सुधार हुआ। सफल ट्रांसप्लांट का नतीजा ये रहा कि प्रिंस को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ी।

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उसके ब्लड काउंट में लगातार सुधार हुआ। ट्रांसप्लांट यूनिट में तीन सप्ताह बाद उसे घर भेज दिया। इसके बाद करीब आठ महीने तक रिजेक्शन और इंफेक्शन से बचाने के निगरानी में रखा गया। विशेषज्ञों ने जरूरी दवाओं का सेवन कराया।