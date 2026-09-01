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नोएडा में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू

By Munish Kumar Sharma Edited By: Anup Tiwari
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:10 PM (IST)

नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में मंगलवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अग्निशमन ...और पढ़ें

नोएडा में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। (वीडियो ग्रैब)

नोएडा में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। (वीडियो ग्रैब)

HighLights

  1. सेक्टर 63 नोएडा की जूता फैक्ट्री में आग।

  2. शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, कोई जनहानि नहीं।

  3. छह दमकल गाड़ियों ने एक घंटे में आग बुझाई।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 63 स्थित जूते बनाने वाली चार मंजिला फैक्ट्री के तीसरे तल पर मंगलवार रात आग लग गई। आग देखते ही देखते अन्य हिस्सों में फैल गई। आसपास धुएं का गुबार छा गया।

अग्निशमन टीम ने छह गाड़ियों से घंटेभर में काबू पाया। घटना के दौरान फैक्ट्री बंद थी। इसके चलते अंदर न कोई फंसा और न ही कोई जनहानि हुई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट होना सामने आया है।

नुकसान का आकलन करने में जुटा प्रबंधन

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि मंगलवार रात करीब नौ बजे फैक्ट्री में आग लगने की कंट्रोल रूम को सूचना मिली। तत्काल टीम को छह गाड़ियों के साथ मौके पर भेजा गया। आग तीसरे तल और आसपास के अन्य हिस्सों में लगी मिली।

टीम ने पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोका। घंटेभर की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया।

आग की लपटें और धुआं देख आसपास की फैक्टरियों में भी अफरा-तफरी का माहौल रहा। उधर, फेक्ट्री प्रबंधन आग से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा है। आग के कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए रहे।

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