नोएडा में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 63 स्थित जूते बनाने वाली चार मंजिला फैक्ट्री के तीसरे तल पर मंगलवार रात आग लग गई। आग देखते ही देखते अन्य हिस्सों में फैल गई। आसपास धुएं का गुबार छा गया।

अग्निशमन टीम ने छह गाड़ियों से घंटेभर में काबू पाया। घटना के दौरान फैक्ट्री बंद थी। इसके चलते अंदर न कोई फंसा और न ही कोई जनहानि हुई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट होना सामने आया है।

नुकसान का आकलन करने में जुटा प्रबंधन

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि मंगलवार रात करीब नौ बजे फैक्ट्री में आग लगने की कंट्रोल रूम को सूचना मिली। तत्काल टीम को छह गाड़ियों के साथ मौके पर भेजा गया। आग तीसरे तल और आसपास के अन्य हिस्सों में लगी मिली।