    नोएडा के सेक्टर 56 में पानी की किल्लत, टैंकरों के भरोसे हजारों परिवार

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:44 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 56 में एक महीने से पानी की किल्लत है, जिससे निवासी परेशान हैं। दिवाली से पहले शुरू हुई इस समस्या के कारण लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के अनुसार, पानी का प्रेशर कम होने से छत तक पानी नहीं पहुंच रहा। त्योहारों के समय में यह समस्या और भी बढ़ गई है, और प्राधिकरण में शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 56 में एक महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। सेक्टर निवासियों का कहना है कि पिछले एक महीने से पानी की समस्या होने की वजह से पानी के टैंकर मंगाए जा रहे हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष संजय मावी ने बताया कि सेक्टर के अंदर करीब 2000 फ्लैट है और करीब 1000 घर हैं।

    दिवाली से पहले से सभी जगह पानी समस्या बनी हुई है। सेक्टर में सुबह और शाम पानी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है क्योंकि पानी आधे या एक घंटे के लिए ही आता है। एक महीने से पानी का प्रेशर बहुत धीमा आता है ऐसे में पानी छत तक नहीं पहुंच पाता है।

    पानी के लिए टैंकर मंगाकर छत की टंकियां भरनी पड़ रही हैं। इन दिनों त्योहारों का समय चल रहा है ऐसे में पानी के बिना बहुत समस्या हो रही है। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेक्टर के अंदर बने घरों में लोग टैंकर मंगाकर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

