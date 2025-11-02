नोएडा के सेक्टर 56 में पानी की किल्लत, टैंकरों के भरोसे हजारों परिवार

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 56 में एक महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। सेक्टर निवासियों का कहना है कि पिछले एक महीने से पानी की समस्या होने की वजह से पानी के टैंकर मंगाए जा रहे हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष संजय मावी ने बताया कि सेक्टर के अंदर करीब 2000 फ्लैट है और करीब 1000 घर हैं।

दिवाली से पहले से सभी जगह पानी समस्या बनी हुई है। सेक्टर में सुबह और शाम पानी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है क्योंकि पानी आधे या एक घंटे के लिए ही आता है। एक महीने से पानी का प्रेशर बहुत धीमा आता है ऐसे में पानी छत तक नहीं पहुंच पाता है।