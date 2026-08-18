नोएडा सेक्टर-51 में डेंगू का बढ़ता खतरा, खाली प्लॉट बना बीमारी का घर; पानी जमा होने से बीमारी फैलने का डर

जागरण संवाददता, नोएडा। नोएडा सेक्टर-51 के डी-ब्लाक में खाली पड़े डी-149 प्लॉट की बदहाल स्थिति ने आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्लॉट में लंबे समय से पानी जमा होने के कारण मच्छरों की भरमार है।

निवासियों का कहना है कि गंदगी और जमा पानी के चलते यहां मच्छर पनप रहे हैं और महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्राधिकरण से प्लॉट में मिट्टी भरवाकर जलभराव खत्म कराने और साफ-सफाई कराने की मांग की है।

लगातार सामने आ रहे डेंगू के मामले निवासियों के मुताबिक सेक्टर-51 के डी और आसपास के ब्लॉकों में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों का दावा है कि कई घरों में डेंगू से पीड़ित मरीज हैं, जिससे परिवारों में डर का माहौल है। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर विशेष चिंता जताई जा रही है।