नोएडा में बनेगा 220 केवी क्षमता का नया बिजलीघर, परियोजना पर खर्च होंगे 203 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने शहर के तेजी से विकसित हो रहे नए सेक्टरों में भविष्य की विद्युत आपूर्ति के मद्देनजर अहम कदम उठाया है।

सेक्टर-155 में 220 केवी क्षमता का नया बिजलीघर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके निर्माण को प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

खर्च होंगे 203 करोड़ रुपये

बता दें कि इस परियोजना पर करीब 203 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बिजलीघर निर्माण से मौजूदा विद्युत व्यवस्था पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव भी कम होगा।

निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा

नए सेक्टरों के पूर्ण विकास से पहले बिजली आपूर्ति की आधारभूत व्यवस्था तैयार करना जरूरी है, ताकि भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग से उत्पन्न समस्याओं से बचा जा सके। सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अब परियोजना से जुड़े तकनीकी व निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।