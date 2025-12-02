नोएडा में सेक्टर-128 और 132 के गोलचक्कर होंगे छोटे, 10 दिन पूरा होगा मैसूर क्लॉक टावर का काम
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने सेक्टर-128 और 132 के गोलचक्करों का निरीक्षण किया। उन्होंने सेक्टर-128 में मैसूर क्लाक टावर को 10 दिन में पूरा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में चल रहे अनुरक्षण कार्य और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डाॅ. लोकेश एम ने सेक्टर-128 गोलचक्कर एक्सप्रेसवे के समानांतर 45 मीटर सड़क, सेक्टर-128 से 150 तक व सेक्टर-153 गोलचक्कर क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया।
इसमें सेक्टर-128 गोलचक्कर पर बनाये जा रहे मैसूर-क्लाॅक टावर का निर्माण कार्य 10 दिन में पूर्ण करते हुए संचालित करने के लिए उद्यान विभाग को निर्देशित किया। इसके साथ गोलचक्कर को छोटा कर सड़क को चौडा करने और चौराहे पर मैस्टिक फ्लोरिंग कार्य कराने के लिए वर्क सर्किल-9 को निर्देशित किया।
सीईओ के साथ निरीक्षण के दौरान डीजीएम सिविल विजय रावल, उद्यान निदेशक आनंद मोहन और वर्क सर्किल क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबंधक भी मौजूद रहे। निरीक्षण में पाया कि सेक्टर-132 गोलचक्कर पर व्यस्त समय में यातायात दबाव अधिक रहता है। इसके चलते गोलचक्कर को छोटा कर सड़क और सर्विस लेन की चौड़ाने बढ़ाने को एस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
निरीक्षण में विभिन्न मार्गों में मिले गड्ढों को 24 घंटाें में भरने के लिए निर्देशित किया। 135 सिंचाइ नाले से ग्राम छपरौली, सेक्टर-167 तक सड़क पर सफाई व्यवस्था बदहाल मिली। सफाई सुपरवाइज का एक माह का वेतन रोकने की कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही सफाई कार्य को पूरा कर आख्या प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया है।
ग्राम मोहियापुर से झट्टा तक ग्रीन बेल्ट में पानी भरा मिला। सिविल, जल और उद्यान विभाग को संयुक्त निरीक्षण कर समाधान करने के लिए निर्देशित किया। उद्यान विभाग की ओर से सेक्टर-153 गोलचक्कर पर मंडपम का निर्माण कार्य चल रहा है। दो माह में मंडपम के कार्यों को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।