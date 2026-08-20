नोएडा में सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब, रात में हादसों का खतरा बढ़ा

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-105 के पाकेट-ए और पाकेट-बी के बाहर सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब होने के कारण स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बताया कि बार-बार लाइट बंद होने से सड़क के कई हिस्सों में रात के समय अंधेरा छा जाता है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कत होती है। वहीं, सुरक्षा को लेकर भी लोगों की चिंता बढ़ गई है।