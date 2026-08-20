नोएडा में सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब, रात में हादसों का खतरा बढ़ा
नोएडा के सेक्टर-105 में सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइटें खराब होने से स्थानीय निवासियों को रात में अंधेरे और आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
HighLights
सेक्टर-105 सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइटें खराब।
रात में अंधेरा, राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कत।
निवासियों ने स्थायी समाधान की मांग की।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-105 के पाकेट-ए और पाकेट-बी के बाहर सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब होने के कारण स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बताया कि बार-बार लाइट बंद होने से सड़क के कई हिस्सों में रात के समय अंधेरा छा जाता है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कत होती है। वहीं, सुरक्षा को लेकर भी लोगों की चिंता बढ़ गई है।
सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं रहती
स्थानीय निवासियों का कहना है कि सर्विस रोड पर आवाजाही लगातार बनी रहती है। शाम के बाद स्ट्रीट लाइटें बंद होने से सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं रहती। अंधेरे के कारण पैदल चलने वाले लोगों को विशेष परेशानी होती है। कई बार लाइटें ठीक होने के बाद दोबारा खराब हो जाती हैं। इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।
पाकेट-ए के जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों से जल्द समस्या का संज्ञान लेकर खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त कराने की मांग की है।
बार-बार लाइट खराब होने की समस्या
उन्होंने कहा कि बार-बार लाइट खराब होने की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए, ताकि रात में सर्विस रोड पर पर्याप्त रोशनी बनी रहे और लोगों को परेशानी न हो।
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निवासियों ने प्राधिकरण से खराब लाइटों की जांच कराने, आवश्यक मरम्मत कराने और बार-बार होने वाली खराबी का कारण दूर करने की मांग की है।