    नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्कूलों में आउटडोर गतिविधियां बंद, छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य

    By Swati Bhatia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:03 AM (IST)

    नोएडा में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण स्कूलों ने बाहरी गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है ताकि वे प्रदूषण से सुरक्षित रहें।

    नोएडा में प्रदूषण की खतरनाक हवा में बच्चों की सेहत फोकस, स्कूल के बने ढाल 

    स्वाति भाटिया, जागरण संवाददाता। नोएडा- नोएडा में वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। आउटडोर गतिविधियां बंद कर दी गई हैं, और इनडोर शिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं, और कक्षाओं में एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं। बच्चों को प्रदूषण से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा हैं। सरकारी व निजी स्कूलों ने खुद ही विंटर एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बच्चों के लिए सलाह जारी की है।

    बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षण दोनों को संतुलित रखने के लिए स्कूलों में इनडोर शिक्षण वातावरण, मास्क अनिवार्यता और स्वच्छ वायु क्लब जैसी गतिविधियां लागू की जा रही हैं। सभी स्कूलों ने सुबह की प्रार्थना सभा खुले मैदान में पूरी तरह से बंद कर दी है। कई निजी स्कूलों में अभिभावकों के सहयोग से कक्षा स्तर पर एयर प्यूरिफायर भी लगाए गए हैं।बच्चों को यह भी सिखाया जा रहा है कि वे एक-दूसरे के साथ मास्क, पानी की बोतल या टिफिन साझा न करें और अपने खान-पान में पौष्टिक तत्वों का ध्यान रखें।

    विद्यालय में आउटडोर गतिविधियां रोक दी गई हैं और इनडोर खेल व रचनात्मक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बच्चों की ऊर्जा और उत्साह बना रहे।बच्चों को यह भी सिखाया जा रहा है कि वे एक-दूसरे के साथ मास्क, पानी की बोतल या टिफिन साझा न करें और अपने खान-पान में पौष्टिक तत्वों का ध्यान रखें।
    स्मिता मिश्रा, प्राधानाचार्या , कार्ल हबर पब्लिक स्कूल

    सभी बच्चों और स्टाफ को मास्क पहनने की सलाह दी गई है और आउटडोर गतिविधियों को फिलहाल सीमित किया गया है। इनडोर गतिविधियां कराई जा रही हैं।
    आरती शर्मा, प्राधानचार्या, सिटी लुक पब्लिक स्कूल


    आउटडोर गतिविधियों को सीमित कर दिया गया है, ताकि बच्चे प्रदूषित हवा के सीधे संपर्क में न आएं।। बच्चों को मास्क पहनने और स्वच्छता के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।


    नेहा शर्मा, सीबीएसई कोर्डिनेटर व प्रधानाचार्य डीपीएस