सांस फूलती रही फिर भी करवाईं 100 उठक-बैठक, 10वीं की छात्रा का पैर सूजा; नोएडा में स्कूल की जांच की आदेश

जागरण संवाददाता, नोएडा। गढ़ी असगरपुर स्थित शास्त्री विद्या मंदिर स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा को विज्ञान की किताब नहीं लाने पर 100 बार उठक-बैठक कराने का आरोप लगाया गया है। अभिभावक अजय अवाना ने स्कूल के शिक्षक कृष्णकांत तिवारी के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की है।

घर लौटने पर पैरों में सूजन अभिभावक ने बताया कि उनकी बेटी 30 जुलाई को स्कूल गई थी, लेकिन घर लौटने पर उसके पैरों में सूजन और तेज बुखार हो गया। पूछने पर बच्ची ने बताया कि विज्ञान के शिक्षक ने किताब न लाने पर उसे 100 बार उठक-बैठक करने का दंड दिया।

इस घटना के बाद, अभिभावक ने स्कूल की प्रधानाचार्या रेणू शर्मा से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने बाहर होने का बहाना बनाकर फोन काट दिया। अगले दिन स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्या ने बच्ची की टीसी काटने की धमकी दी।

सभी बच्चों की टीसी रोकने अजय अवाना ने बताया कि उनके चार बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। प्रधानाचार्या ने सभी बच्चों की टीसी रोकने की बात कहकर उन्हें स्कूल न भेजने के लिए कहा है, जिससे बच्चों के भविष्य पर संकट आ गया है।

खबरें और भी





