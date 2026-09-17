नोएडा में तीसरे दिन भी जारी सफाईकर्मियों की हड़ताल, लगा कूड़े का अंबार; बीमारियों का खतरा बढ़ा

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आवासीय सेक्टरों और सोसायटियों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

बृहस्पतिवार को हड़ताल का तीसरा दिन था और इन तीन दिनों से कोई सफाई कर्मी आवासीय सेक्टरों में कूड़ा उठाने नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप सेक्टरों में जगह-जगह कचरे के बड़े पहाड़ जमा हो गए हैं।

इस फैली हुई गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कचरा जमा होने से सेक्टरों में इतनी भयानक बदबू आने लगी है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

सफाई कर्मियों की हड़ताल का मुख्य कारण वेतन बढ़ोतरी की मांग, रुके हुए वेतन का भुगतान और मृतक आश्रितों को नौकरी देने जैसे मुद्दे हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काम का बहिष्कार कर रहे हैं। हड़ताल के कारण सेक्टरों में सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कचरा डालने के स्थानों पर कचरे की मात्रा में अत्यधिक बढ़ोतरी हो चुकी है। कैसे हैं हालात? हालात ये हैं कि सड़क किनारे भी गंदगी का अंबार लग गया है। इस गंभीर समस्या से शहर के हजारों निवासी परेशान हैं। निवासियों का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों का समाधान आवश्यक है और प्रशासन को उनकी सुननी चाहिए। सफाई व्यवस्था ठप होने का खामियाजा आम करदाताओं और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

विभिन्न सेक्टरों के प्रतिनिधियों ने अपनी परेशानी जाहिर की है। सेक्टर 33 के अध्यक्ष कैप्टन विनोद कपूर ने बताया कि कई दिनों से कचरा नहीं उठने से समस्या गंभीर हो गई है। सेक्टर 117 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एडवोकेट कोसिंदर यादव ने कहा कि उनके सेक्टर में करीब पांच सौ परिवार निवास करते हैं। इसी तरह, सेक्टर 105 के निवासी दीपक शर्मा ने बताया कि सफाईकर्मियों के न आने से गंदगी बढ़ गई है, जिससे 20 हजार से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। शहर के अन्य हिस्सों में भी कूड़े के बड़े ढेर लगे हैं। सेक्टर 12 के अध्यक्ष डा. तरसेम चंद ने स्थिति की गंभीरता बताई। यह पहली बार नहीं है जब शहर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे पहले भी सफाईकर्मियों की हड़तालें हो चुकी हैं।