नोएडा में लगेगा सुरक्षा का हाईटेक कवच, 217 करोड़ में 2200 कैमरों से होगी चप्पे-चप्पे की निगरानी
नोएडा प्राधिकरण ने शहर को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल करने के लिए 217 करोड़ रुपये की सेफ ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा में 217 करोड़ की सेफ सिटी परियोजना शुरू।
2200 हाईटेक कैमरे 20,000 से अधिक स्थानों पर लगेंगे।
सेक्टर-94 में नया इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित होगा।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल करने के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण ने सेफ सिटी परियोजना की योजना बनाई है। इस परियोजना पर 217 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसके तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर 2200 हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे।
इन कैमरों को 20,000 से अधिक लोकेशनों से जोड़ा जाएगा, जिसमें ग्रुप हाउसिंग, मकान, दुकानें, अस्पताल, स्कूल-कालेज, मंदिर, मस्जिद, सिनेमाघर, पब, शॉपिंग मॉल, बाजार और औद्योगिक-व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
इसके लिए प्राधिकरण ने रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी कर दिया गया है। दस दिन बाद प्री बिड मीटिंग होगी। एक माह बाद इस परियोजना मे आने वाली इच्छुक कंपनियों का चयन होगा।
बता दें कि परियोजना संचालन के लिए सेक्टर-94 में एक नया कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइएसटीएमएस) के अंतर्गत कार्य करेगा। यह कंट्रोल रूम ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र से भी जुड़ा होगा, जिससे शहर की हर सड़क और गली पर निगरानी रखी जा सकेगी।
परियोजना की विशेषताएं
कंट्रोल रूम का पुलिस मुख्यालय से सीधा संबंध, जिससे किसी भी सूचना पर नजदीकी पुलिस स्टेशन, चौकी और डायल-112 को तुरंत जानकारी दी जा सकेगी। फेस डिटेक्शन कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे बदमाशों का डेटा पहले से पुलिस के पास रहेगा।
यदि कोई बदमाश कैमरों की जद में आता है, तो उसकी लाइव लोकेशन और डेटा कंट्रोल रूम में प्रदर्शित होगा। इसके अतिरिक्त पैन टिल्ट जूम कैमरे 1700 मीटर तक की रिकाडिंग कर सकते हैं, जबकि बुलेट कैमरे 250 किमी प्रति घंटा की गति से गुजरने वाले वाहनों की फुटेज लेने में सक्षम होंगे।
आटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर और सामान्य सीसीटीवी पहले से आइएसटीएमएस में स्थापित हैं।
यह भी पढ़ें- 43 किमी, कई CCTV कैमरे, बिना रुके दौड़ती रही बस: दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद सुरक्षा पर उठे सवाल
यह भी पढ़ें- काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल, गर्भगृह में चश्मे के कैमरे से बना वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल