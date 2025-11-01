नोएडा के दादरी में भीषण सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी ठोकर

जागरण संवाददाता, नोएडा। दादरी कोतवाली क्षेत्र के घोड़ी बछैड़ा गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को तेज गति व लापरवाही से आ रहे डंपर ने कूचल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान जिला बुलंदशहर थाना सिकंद्राबाद के शेरपुर गांव निवासी 19 वर्षीय मोंटू, श्वेत व 20 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है। तीनों दोस्त थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तीनों ग्रेटर नोएडा में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसा शनिवार दोपहर साढ़े 12 बजे के करीब हुआ। तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव शेरपुर से ग्रेटर नोएडा आ रहे थे। जैसे ही घोड़ी बछैड़ा के पास हायर फैक्ट्री के समीप पहुंचे तेज गति व लापरवाही से आ रहे डंपर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। तीनों डंपर के टायर के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद चालक माैके पर डंपर छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों ने डायल 112 पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डाॅक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमाॅर्टम भेजने के साथ ही उनके स्वजनों को सूचना दी।