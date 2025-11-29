'IGL बिल भर दो वरना कनेक्शन कटेगा', साइबर ठगों ने रिटायर्ड टीचर को लगाया लाखों का चूना
नोएडा में साइबर जालसाजों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक को आइजीएल बिल बकाया होने का डर दिखाकर 9.58 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने ऑनलाइन बिल भरने के लिए एक ऐप डाउनलोड करवाया और खाते से पैसे निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को अनजान कॉल्स और लिंक्स से सावधान रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर जालसाजों ने 85 साल के रिटायर्ड टीचर का बैंक अकाउंट यह कहकर खाली कर दिया कि उनका IGL बिल बकाया है और दो घंटे में उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। साइबर जालसाजों ने 85 साल के रिटायर्ड टीचर को ऑनलाइन बिल भरने के बहाने एक लिंक भेजकर और उनसे एक ऐप डाउनलोड करवाकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर दिया।
इसके बाद टीचर और उनकी पत्नी के जॉइंट अकाउंट से ₹9.58 लाख ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 50 में रहने वाले रिटायर्ड टीचर आदित्य कुमार के घर पर IGL का गैस कनेक्शन है। 25 नवंबर की शाम को एक जालसाज ने खुद को IGL का कर्मचारी बताकर उन्हें फोन किया।
उसने उन्हें चेतावनी दी कि पिछले महीने का गैस बिल नहीं भरा गया है और दो घंटे में कनेक्शन काट दिया जाएगा। आदित्य बिल भरने पर अड़े रहे, लेकिन कर्मचारी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कत के कारण डिपार्टमेंट पेमेंट नहीं कर पा रहा है। आदित्य ने जब इसका हल पूछा, तो जालसाज ने घर बैठे एक ऐप से पेमेंट करने की सलाह दी।
इसी बीच, उसने WhatsApp पर एक लिंक भेजा और उससे एक डमी ऐप डाउनलोड करवाया। इसके बाद जालसाजों ने आदित्य के मोबाइल फोन पर पूरा कंट्रोल कर लिया और उसे बातों में उलझाए रखा। इसी बीच, उन्होंने आदित्य और उसकी पत्नी के बैंक अकाउंट से तेज़ी से पैसे निकालने शुरू कर दिए। उन्होंने शाम 5:15 से 5:45 बजे के बीच आधे घंटे में छह बार ₹9.58 लाख ट्रांसफर कर लिए।
इसके बाद, आदित्य से उनका कॉन्टैक्ट टूट गया। जब उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर अकाउंट से पैसे कटने के मैसेज देखे, तो वे हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि कॉल करने वाला IGL का कर्मचारी नहीं, बल्कि कोई जालसाज है। उन्होंने तुरंत NCRP पोर्टल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
साइबर पुलिस स्टेशन इंचार्ज विजय सिंह राणा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। धोखाधड़ी में शामिल बैंक अकाउंट की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
अगर कोई आपका कनेक्शन काटने की धमकी दे तो सावधान रहें
ADCP साइबर सिक्योरिटी शैव्या गोयल ने बताया कि अगर कोई अनजान व्यक्ति कहे कि आपका बिजली या गैस कनेक्शन काट दिया गया है, या आपका SIM कार्ड बंद कर दिया गया है, तो घबराएं नहीं; बल्कि लोकल लेवल पर जांच करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कभी भी WhatsApp लिंक से कोई ऐप डाउनलोड न करें। यह धोखेबाजों की चाल है। इससे सावधान रहें और खुद को और अपने जानने वालों को अलर्ट करें।
