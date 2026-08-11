नोएडा में चली तबादला एक्सप्रेस, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल; तीनों जोन में 98 पुलिसकर्मियों की तैनाती

जागरण संवाददाता, जेवर। पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर बड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण किए गए हैं। सोमवार को जारी आदेश में 120 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से लेकर विभिन्न थानों और इकाइयों तक तैनाती में बदलाव किया गया है।

सबसे बड़ा फेरबदल सेंट्रल नोएडा जोन में हुआ है जहां 35 पुलिसकर्मियों को सेंट्रल नोएडा जोन में भेजा गया है। इनमें अधिकांश पुलिस लाइन से हैं, जबकि कुछ अन्य तैनाती स्थलों से स्थानांतरित किए गए हैं।

ग्रेटर नोएडा जोन में भी 27 पुलिसकर्मियों की नई तैनाती की गई है। इनमें पुलिस लाइन के साथ साइबर थाना सेक्टर-36 से स्थानांतरित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

नोएडा जोन में भेजे गए 24 पुलिसकर्मी

तबादला के दौरान जिले में तैनात 14 सब इंस्पेक्टर, 79 मुख्य आरक्षी, 11 महिला मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी, तीन महिला आरक्षी और तीन चालकों के नाम लिस्ट में शामिल हैं।

नोएडा जोन में 24 पुलिसकर्मियों को भेजा गया है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेवर डोमेस्टिक टर्मिनल थाने पर 12 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

इस तरह सेंट्रल नोएडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन में कुल 86 पुलिसकर्मी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेवर डोमेस्टिक टर्मिनल थाने में 12 सहित प्रमुख फील्ड तैनातियों का आंकड़ा 98 पहुंचता है।

महिला सुरक्षा इकाई में तीन पुलिसवालों की तैनाती

तबादला आदेश सूची के अनुसार पुलिसकर्मियों को महिला सुरक्षा इकाई, यातायात पुलिस, स्थानीय अभिसूचना इकाई, अभियोजन कार्यालय, वीसी सेल, समन-वारंट हेल्प डेस्क और कार्यालयों में भी जिम्मेदारी दी गई है।

महिला सुरक्षा इकाई में तीन पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि दो को अभियोजन कार्यालय और दो को यातायात पुलिस में भेजा गया है।





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