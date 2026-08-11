Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में चली तबादला एक्सप्रेस, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल; तीनों जोन में 98 पुलिसकर्मियों की तैनाती

    By manoj kumar sharma Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 06:46 PM (GMT+05:30)

    नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर 120 पुलिसकर्मियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. नोएडा पुलिस में 120 कर्मियों का बड़ा प्रशासनिक स्थानांतरण किया गया।

    2. सेंट्रल, ग्रेटर नोएडा और नोएडा जोन में 98 पुलिसकर्मियों की नई तैनाती।

    3. जेवर एयरपोर्ट थाने में भी 12 पुलिसकर्मियों को भेजा गया।

    जागरण संवाददाता, जेवर। पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर बड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण किए गए हैं। सोमवार को जारी आदेश में 120 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से लेकर विभिन्न थानों और इकाइयों तक तैनाती में बदलाव किया गया है।

    सबसे बड़ा फेरबदल सेंट्रल नोएडा जोन में हुआ है जहां 35 पुलिसकर्मियों को सेंट्रल नोएडा जोन में भेजा गया है। इनमें अधिकांश पुलिस लाइन से हैं, जबकि कुछ अन्य तैनाती स्थलों से स्थानांतरित किए गए हैं।

    ग्रेटर नोएडा जोन में भी 27 पुलिसकर्मियों की नई तैनाती की गई है। इनमें पुलिस लाइन के साथ साइबर थाना सेक्टर-36 से स्थानांतरित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

    नोएडा जोन में भेजे गए 24 पुलिसकर्मी

    तबादला के दौरान जिले में तैनात 14 सब इंस्पेक्टर, 79 मुख्य आरक्षी, 11 महिला मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी, तीन महिला आरक्षी और तीन चालकों के नाम लिस्ट में शामिल हैं।

    नोएडा जोन में 24 पुलिसकर्मियों को भेजा गया है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेवर डोमेस्टिक टर्मिनल थाने पर 12 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

    इस तरह सेंट्रल नोएडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन में कुल 86 पुलिसकर्मी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेवर डोमेस्टिक टर्मिनल थाने में 12 सहित प्रमुख फील्ड तैनातियों का आंकड़ा 98 पहुंचता है।

    महिला सुरक्षा इकाई में तीन पुलिसवालों की तैनाती

    तबादला आदेश सूची के अनुसार पुलिसकर्मियों को महिला सुरक्षा इकाई, यातायात पुलिस, स्थानीय अभिसूचना इकाई, अभियोजन कार्यालय, वीसी सेल, समन-वारंट हेल्प डेस्क और कार्यालयों में भी जिम्मेदारी दी गई है।

    महिला सुरक्षा इकाई में तीन पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि दो को अभियोजन कार्यालय और दो को यातायात पुलिस में भेजा गया है।


    यह भी पढ़ें- मादक पदार्थ तस्करी से साइबर ठगी तक... नोएडा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या?

    यह भी पढ़ें- Patna Police Transfer: दो साल से एक ही थाने में जमे 73 दारोगा हटाए गए, कई प्रमुख थानों में बड़ा फेरबदल