नोएडा में 55 ई-रिक्शा पर पुलिस का शिकंजा, बिना नंबर प्लेट और मिटे चेसिस नंबर वाले वाहन सीज

जागरण संवाददाता, नोएडा। बिना नंबर प्लेट और मिटे चेसिस नंबर वाले 55 ई-रिक्शा पर फेज वन थाना पुलिस ने शिकंजा कसा। इनमें एक ई-रिक्शा दिल्ली से चोरी का मिला। इसको नाबालिग चला रहा था। पुलिस ने नाबालिग को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। चोरी का ई-रिक्शा मिलने से अभियान की अहमियत भी सामने आई है। पुलिस वाहनों के बारे में जानकारी कर रही है।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिससे ई-रिक्शा की आड़ में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। सड़कों पर बिना वैध पहचान के चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की जा सके। नोएडा फेज वन थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देश पर अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 55 ई-रिक्शा को सीज किया।

ई-रिक्शा बिना नंबर प्लेट के चलते मिले। कई वाहनों पर लगी नंबर प्लेट भी मानकों के अनुरूप नहीं थी। 15 वाहनों के चेसिस नंबर ही घिसे हुए थे। पुलिस ई-रिक्शा के दस्तावेज, पंजीकरण, नंबर प्लेट और चेचिस नंबर की जांच कर रही है। ई-रिक्शा किसका है। नोएडा में कब और कहां से आया था। ई-रिक्शा चालकों से अपील की जा रही है कि वह वाहन के सभी दस्तावेज पूरे रखें और यातायात नियमों का पालन कर नंबर प्लेट लगाएं।