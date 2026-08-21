नोएडा में खेलते-खेलते लापता हुए 3 बच्चे, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को ढूंढ निकाला
नोएडा के सेक्टर-128 में निर्माणाधीन साइट से लापता हुए तीन बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। परिजनों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रात 11 बजे बच्चों को परिवार को सौंप दिया।
HighLights
नोएडा में तीन बच्चे खेलते हुए लापता हो गए थे।
पुलिस ने 20 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली।
रात 11 बजे बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-126 थाना नोएडा क्षेत्र के सेक्टर-128 स्थित निर्माणाधीन साइट पर रहने वाले श्रमिक परिवार के तीन बच्चे बृहस्पतिवार रात करीब 8 बजे खेलते-खेलते लापता हो गए थे। इनमें दो बच्चों की उम्र करीब 05 वर्ष व एक बच्चे की उम्र करीब 10 वर्ष बताई है।
बच्चों की काफी तलाश करने के बाद भी कोई जानकारी प्राप्त न होने पर परिजनों ने साढ़े आठ बजे थाना सेक्टर-126 पुलिस को सूचना दी।
20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले
सूचना मिलने पर थाना सेक्टर-126 पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा आसपास के क्षेत्रों में तलाश की गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर 20 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई।
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पुलिस टीम ने रात करीब 11 बजे तीनों बच्चों को सेक्टर-132 नोएडा से सकुशल बरामद कर लिया। काउंसलिंग कराकर बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई।