नोएडा में खेलते-खेलते लापता हुए 3 बच्चे, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को ढूंढ निकाला

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-126 थाना नोएडा क्षेत्र के सेक्टर-128 स्थित निर्माणाधीन साइट पर रहने वाले श्रमिक परिवार के तीन बच्चे बृहस्पतिवार रात करीब 8 बजे खेलते-खेलते लापता हो गए थे। इनमें दो बच्चों की उम्र करीब 05 वर्ष व एक बच्चे की उम्र करीब 10 वर्ष बताई है।

बच्चों की काफी तलाश करने के बाद भी कोई जानकारी प्राप्त न होने पर परिजनों ने साढ़े आठ बजे थाना सेक्टर-126 पुलिस को सूचना दी। 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले सूचना मिलने पर थाना सेक्टर-126 पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा आसपास के क्षेत्रों में तलाश की गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर 20 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई।