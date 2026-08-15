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नोएडा पुलिस के जांबाजों का सम्मान, गैलेंट्री मेडल से लेकर DGP पदक तक कई अधिकारियों-कर्मियों को मिला पुरस्कार

By Digital Desk Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 12:19 AM (IST)

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न मेडल व पदकों से सम्मानित किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न मेडल व पदकों से सम्मानित किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न मेडल व पदकों से सम्मानित किया गया है। 

जागरण संवाददाता, नोएडा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमिश्नरेट पुलिस गौतमबुद्ध नगर में तैनात कई पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न मेडल व पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया है। इन सम्मानों में गैलेंट्री मेडल, मेरिटोरियस सर्विस मेडल, गृह मंत्रालय के अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा पदक तथा डीजीपी मेडल शामिल हैं।

गैलेंट्री मेडल से सम्मानित होने वाले अधिकारी-कर्मी 

  • उपनिरीक्षक यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट अक्षय परवीर कुमार त्यागी

  • मुख्य आरक्षी यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट सुनील कुमार
मेरिटोरियस सर्विस मेडलमेरिटोरियस सर्विस मेडल से डीसीपी रवि शंकर निम को सम्मानित किया गया है।गृह मंत्रालय अति उत्कृष्ट सेवा पदकगृह मंत्रालय के अति उत्कृष्ट सेवा पदक से निम्नलिखित अधिकारी-कर्मियों को सम्मानित किया गया:
  • उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार
  • उपनिरीक्षक निरंजन सिंह
  • उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार
  • उपनिरीक्षक सुशील कुमार
  • उपनिरीक्षक सुनील दत्त शर्मा
  • निरीक्षक लोकेंद्र कुमार राणा
  • उपनिरीक्षक यातायात सुरेंद्र पाल सिंह
  • निरीक्षक सत्यवीर सिंह
  • मुख्य आरक्षी चालक ओमपाल शर्मा
  • मुख्य आरक्षी मोहम्मद इरफान
  • मुख्य आरक्षी चालक रामपाल सिंह
  • मुख्य आरक्षी चालक शीशपाल सिंह
  • मुख्य आरक्षी चालक मूलचंद यादव
  • मुख्य आरक्षी चालक संजीव कुमार
  • मुख्य आरक्षी चालक सतेंद्र कुमार
  • मुख्य आरक्षी रामबहादुर सिंह
  • मुख्य आरक्षी चालक रामपाल सिंह यादव
  • मुख्य आरक्षी पवन कुमार
  • मुख्य आरक्षी चालक रविंद्र सिंह मान
  • मुख्य आरक्षी उपेंद्र
  • मुख्य आरक्षी कुलदीप कुमार
  • मुख्य आरक्षी पवन कुमार
  • मुख्य आरक्षी अशोक कुमार
  • मुख्य आरक्षी संदीप कुमार
  • मुख्य आरक्षी डालचंद
  • मुख्य आरक्षी चालक सुनील कुमार
पदक / मेडल का नाम सम्मानित अधिकारी / कर्मी
गृह मंत्रालय उत्कृष्ट सेवा पदक मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार
डीजीपी उत्कृष्ट सेवा मेडल उपनिरीक्षक राकेश यादव
डीजीपी सराहनीय सेवा मेडल निरीक्षक उमेश चंद्र नैथानी
डीजीपी सेवा चिन्ह स्वर्ण पदक मुख्य आरक्षी रवि कुमार
डीजीपी सेवा चिन्ह रजत पदक उपनिरीक्षक बृजेन्द्र सिंह
उपनिरीक्षक चेतन सिंह
उपनिरीक्षक यशपाल सिंह
उपनिरीक्षक जीवन सिंह यादव
उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार
उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र
उपनिरीक्षक रामबल सिंह
उपनिरीक्षक रवि सूर्यवंशी
उपनिरीक्षक मधु सिंह
उपनिरीक्षक महिला ज्योति बालियान
उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार
मुख्य आरक्षी विशाल कुमार
मुख्य आरक्षी सोनू कुमार
मुख्य आरक्षी महिला नीलम राठी
मुख्य आरक्षी सुधीर सिंह
आरक्षी अरविंद सिंह
आरक्षी संदीप यादव

इन सम्मानों से कमिश्नरेट पुलिस गौतमबुद्ध नगर के अधिकारियों और कर्मियों की सेवा व बहादुरी को मान्यता मिली है।