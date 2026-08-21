दिन में चलाते थे Ola-Uber की गाड़ियां, रात में मौका मिलते ही चुराते थे बाइक; नोएडा पुलिस ने चार बदमाश दबोचे

जागरण संवाददाता, नोएडा। ओला-उबेर टैक्सी चलाकर एनसीआर दो पहिया चोरी करने वाले गिरोह का सेक्टर 39 थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरोह के सरगना समेत चार शातिरों को स्टलेर पार्क के पास से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया।

आरोपितों की पहचान मैनपुरी के नेका मऊ गांव के रवि प्रताप, प्रशान्त सिंह, दीपांशु व सकत गांव के विमल शाक्य के रूप में हुई। इनसे चोरी की दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़ से चोरी की 12 बाइक, वैगनआर कार व दो चाकू बरामद हुई। गिरोह का सरगना दीपांशु है, जबकि कार विमल है। सभी आठवीं पास हैं।