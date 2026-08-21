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दिन में चलाते थे Ola-Uber की गाड़ियां, रात में मौका मिलते ही चुराते थे बाइक; नोएडा पुलिस ने चार बदमाश दबोचे

By Munish Kumar Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:59 PM (IST)

नोएडा पुलिस ने ओला-उबेर टैक्सी चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दिन में टैक्सी चलाकर रात में बाइक चोरी करता था। गिरोह के सरगना समेत चार सदस्यों को गिरफ्तार कर 12 चोरी की बाइकें और एक कार बरामद की गई।

नोएडा पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत चार शातिरों को स्टलेर पार्क के पास से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया।

नोएडा पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत चार शातिरों को स्टलेर पार्क के पास से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया।

HighLights

  1. नोएडा पुलिस ने ओला-उबेर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया।

  2. गिरोह के सरगना सहित चार सदस्य गिरफ्तार, 12 बाइक बरामद।

  3. आरोपी दिन में टैक्सी चलाते, रात में करते थे चोरी।

जागरण संवाददाता, नोएडा। ओला-उबेर टैक्सी चलाकर एनसीआर दो पहिया चोरी करने वाले गिरोह का सेक्टर 39 थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरोह के सरगना समेत चार शातिरों को स्टलेर पार्क के पास से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया।

आरोपितों की पहचान मैनपुरी के नेका मऊ गांव के रवि प्रताप, प्रशान्त सिंह, दीपांशु व सकत गांव के विमल शाक्य के रूप में हुई। इनसे चोरी की दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़ से चोरी की 12 बाइक, वैगनआर कार व दो चाकू बरामद हुई। गिरोह का सरगना दीपांशु है, जबकि कार विमल है। सभी आठवीं पास हैं।

पूछताछ में पता चला है कि चारों टैक्सी चलाते हैं। इसी बीच दोपहिया चोरी कर लेते हैं। इनको आठ से 10 हजार रुपये में बेच देते थे। पकड़े जाने पर डराने के लिए चाकू रखते हैं।

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