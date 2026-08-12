मौज-मस्ती और नशे के लिए चुराते थे बाइक..., नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े दो शातिर अपराधी; ऐसे करते थे चोरी
नोएडा फेज वन पुलिस ने दोपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह के दो सदस्यों, विवेक और हलीम को गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें
HighLights
फेज वन पुलिस ने दो वाहन चोरों को दबोचा।
चोरी की बाइक और चाकू बरामद, पांच मुकदमे दर्ज।
चोरी के वाहन बेचकर नशे में उड़ाते थे पैसे।
जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज वन थाना पुलिस ने एनसीआर के विभिन्न सोसायटी और कंपनियों के बाहर खड़े दो पहिया वाहनों को चुराने वाले गिरोह के दो सदस्यों को सेक्टर 14 में गंदे नाले से गिरफ्तार किया है।
दोनों से चोरी की बाइक और चाकू बरामद हुआ है। आरोपितों पर जनपद के विभिन्न थानों में चोरी और अन्य घटनाओं के पांच मुकदमे दर्ज हैं।
5-10 हजार में अनजान लोगों को बेच देते थे
पुलिस ने बताया कि विवेक और हलीम दोनों कई वर्षों से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पिछले दिनों दोनों ने थाना क्षेत्र की सोसायटी में रेकी करने के बाद दो पहिया वाहन चोरी कर लिया था।
पूछताछ में दोनों से पता चला कि वह चोरी के वाहनों को 5 से 10000 रुपए में अनजान व्यक्तियों को भेज देते थे। बिक्री के सौदे से मिलने वाली रकम को नशे और अन्य मौज मस्ती में उड़ाते थे। आरोपित विवेक पर तीन जबकि हलीम पर दो मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं।