मौज-मस्ती और नशे के लिए चुराते थे बाइक..., नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े दो शातिर अपराधी; ऐसे करते थे चोरी

जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज वन थाना पुलिस ने एनसीआर के विभिन्न सोसायटी और कंपनियों के बाहर खड़े दो पहिया वाहनों को चुराने वाले गिरोह के दो सदस्यों को सेक्टर 14 में गंदे नाले से गिरफ्तार किया है।

दोनों से चोरी की बाइक और चाकू बरामद हुआ है। आरोपितों पर जनपद के विभिन्न थानों में चोरी और अन्य घटनाओं के पांच मुकदमे दर्ज हैं।

5-10 हजार में अनजान लोगों को बेच देते थे

पुलिस ने बताया कि विवेक और हलीम दोनों कई वर्षों से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पिछले दिनों दोनों ने थाना क्षेत्र की सोसायटी में रेकी करने के बाद दो पहिया वाहन चोरी कर लिया था।