न पार्किंग वाला समझा, न कार मालिक... दोनों की गफलत का फायदा उठा 'शातिर' ड्राइवर ने उड़ा ली हुंडई एस्टर

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा सेक्टर 18 स्थित मल्टीलेवल पार्किंग से गाजियाबाद इंदिरापुरम की रहने वाली टैटू आर्टिस्ट कनक की हुंडई एस्टर मॉडल की कार चोरी करने वाले आरोपित को सेक्टर 20 थाना पुलिस ने सोमवार को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित के पास से चाेरी की कार और अवैध नंबर प्लेट बरामद हुई। वह कार चोरी कर एटा भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर आरोपित को दबोच लिया। वह 8वीं कक्षा पास और ड्राइवरी का काम करता है।