नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर के एक्शन से हड़कंप, 5 चौकी प्रभारी सस्पेंड; ACP और SHO की होगी जांच

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस की कार्यप्रणाली पर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर पांच चौकी प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है।

इसके अलावा कई एसीपी, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। चोरी और झपटमारी रोकने में विफल रहने के मामलों में भी पुलिसकर्मियों पर जांच होगी।

लापरवाही पर 5 चौकी प्रभारी सस्पेंड

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर 5 चौकी प्रभारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें शामिल हैं:

अजित सिंह - चौकी प्रभारी मोरना, थाना सेक्टर-24

अक्षय प्रताप - चौकी प्रभारी सेक्टर-12/22, थाना सेक्टर-24

बिरजलाल - चौकी प्रभारी आरआर साइट, थाना जेवर

कपिल पांडे - चौकी प्रभारी कस्बा सूरजपुर, थाना सूरजपुर

अनिल कुमार - चौकी प्रभारी कचहरी सूरजपुर, थाना सूरजपुर

एसीपी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच

शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही के मामले में कई अन्य अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इनमें एसीपी-2 नोएडा, एसीपी-2 ग्रेटर नोएडा और एसीपी-4 ग्रेटर नोएडा शामिल हैं।