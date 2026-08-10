नोएडा में हरनंदी किनारे दिखेगा लखनऊ के गोमती जैसा नजारा, 29000 करोड़ से बनेगा 25 किमी लंबा रिवर फ्रंट

कुंदन तिवारी, नोएडा। गौतमबुद्धनगर में अतिक्रमित हो चुकी हरनंदी को जल्द ही जीवन दान मिलने वाला है, क्योंकि गोमती की तर्ज पर हरनंदी रिवर फ्रंट परियोजना तैयार की जाएगी।

इसकी पूरी कार्ययोजना नोएडा प्राधिकरण ने तैयार कर ली है, इस पर 29315 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। इस परियोजना की खासियत यह होग कि हरनंदी के दोनों ओर 2425 खर्च कर 25 किमी लंबी छह-छह लेने की सड़क बनाई जाएगी।

दोनों ओर हरियाली लोगी, लोगों के बैठने, घूमने, टहलने, बच्चों के मनोरंजन के लिए सुगम क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना को वर्ष 2031 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया।

बता दें कि परियोजना की कार्ययोजना को लेकर सोमवार को सेक्टर-14 स्थित नोएडा प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश के कैंप कार्यालय में बैठक आयोजित हुई।

पहले फेज में पूरा होगा 50% काम

इस बैठक में सीईओ के साथ-साथ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुष्पराज सिंह, ओएसडी क्रांति शेखर सिंह, पर्यावरणविद अभिष्ट कुसुम गुप्ता समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।

इस दौरान परियोजना को धरातल पर उतारने में कहां-कहां पर दिक्कत आ सकती है। इस पर चर्चा की गई। बताया गया कि परियोजना को तीन फेज में पूरा किया जाएगा।

इसमें कुल परियोजना का 50 प्रतिशत कार्य प्रथम फेज में पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस परियोजना को पूरा करने में सबसे बडी चुनौती हरनंदी किनारे बसे लोगों को हटाने में आएगी।

10 हजार परिवारों का होगा पुनर्वास

इसमें 10 हजार परिवारों को चार हजार करोड़ कर पुनर्वास कराया जाएगा। हालांकि इस परियोजना को वर्ष 2012 में धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया था, जिसमें 200 एकड़ जमीन भी प्राधिकरण ने खरीदी थी, लेकिन भूमाफिया ने इस जमीन पर अवैध कालोनी काट कर लोगों को बसा दिया है।