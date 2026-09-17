नोएडा में मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, IMEI क्रैक कर बेचते थे चोरी के फोन के पुर्जे

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा सेक्टर-58 पुलिस के हत्थे ऐसा गिरोह चढ़ा है, जो एनसीआर में भीड़ के बीच या कंपनी की छुट्टी के दौरान कर्मचारियों व महिलाओं से फोन लूटकर भाग जाते थे।

पुलिस ने जुबलिएंट पार्क से मास्टरमाइंड समेत पांच सदस्यों को दबोचा है। इनमें दो किशोर भी शामिल हैं। आरोपित पुलिस से बचने के लिए किशोरों को आगे कर देते थे।

पुलिस ने कब्जे और निशानदेही पर चोरी की बाइक, लूटे गए 22 फोन व दो चाकू बरामद किए हैं। आरोपित फोन को दिल्ली लक्ष्मी नगर के बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते थे।

एडीसीपी ने क्या बताया?

एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि फर्रूखाबाद दौलतपुर के अतुल गौतम, बिहार सहरसा के नितीश चौहान व हरदोई में हरपालपुर थानाक्षेत्र के हसोरा गांव के रिशू पांडेय को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड अतुल समेत सभी आरोपित खोड़ा के शिव विहार में रहते हैं।

उन्होंने नोएडा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूटपाट और छिनैती की घटना के लिए मोटरसाइकिल चोरी की, जिससे एक महीने से कई घटनाओं को अंजाम दिया एसीपी मयंक तिवारी के मुताबिक, चौथी कक्षा की पढ़ाई करने वाला मास्टरमाइंड अतुल ने शौक के लिए गिरोह में किशोरों को भी शामिल कर लिया।