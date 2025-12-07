नोएडा के इस फेमस पार्क में घूमने की टाइमिंग में होगा बड़ा बदलाव, उद्यान विभाग ने बनाया प्लान
नोएडा के एक प्रसिद्ध पार्क के खुलने और बंद होने के समय में उद्यान विभाग द्वारा बदलाव किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पार्क के प्रबंधन को बेहतर बन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-78 में स्थित वेदवन पार्क के खुलने व बंद होने के समय में नोएडा प्राधिकरण का उद्यान विभाग बड़ा बदलाव कर सकता है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर संभवता सोमवार को प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम अनुमोदन लिया जाएगा। समय सारणी परिवर्तन का प्रस्ताव उद्यान विभाग द्वितीय की ओर तैयार कर लिया गया है।
बता दें कि सेंट्रल नोएडा में बसी सोसायटियों के निवासियों की ओर से लगातार प्राधिकरण के उद्यान विभाग से मांग की जा रही है कि शीतकालीन के दौरान पार्क के खुलने व बंद होने के समय में बदलाव किया जाए, क्योंकि दोपहर 12 से शाम चार बजे तक धूप होती है।
इस दौरान पार्क बंद रहता है। इसके बाद यह रात्रि नौ बजे से खुला रहता है। इस दौरान अधिक ठंड पड़ने की वजह से लोग पार्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे है। इससे प्राधिकरण को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, साथ ही पार्क की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रही है।
दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक रहता है बंद
हालांकि प्राधिकरण के उद्यान विभाग का तर्क है कि सुबह छह से दोपहर दो और शाम चार से रात्रि नौ बजे तक यहां पर लेजर लाइट एंड साउंड शो संचालित होता है। दोपहर 12 से शाम चार बजे तक पार्क की साफ सफाई और रखरखाव के कारण बंद रखा जाता है।
पार्क की इस बंदी को लेकर सेक्टर-77 स्थित सिविटेक सोसायटी निवासी वैभव ने आइजीआरएस लगाकर पार्क खोलने का आग्रह किया है, साथ ही इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कहा है कि सर्दी के दिन में दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक धूप रहती है।
इस दौरान बुर्जुग, बच्चे व महिलाओं को पार्क में आने जोन की अनुमति प्रदान की जाए। ठंड में लोग पार्क में जाना पसंद नहीं करते है। इसलिए पार्क का उचित इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसकी बंदी के समय में बदलाव कर दिया जाना चाहिए। इससे आम आदमी पार्क के इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे आम आदमी को भी फायदा होगा, प्राधिकरण को राजस्व की हानि भी नहीं होगी।
प्राधिकरण उद्यान निदेशक आनंद मोहन सिंह ने बताया कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, जहां वेदों और ऋषियों से जुड़ी जानकारी, लेजर शो, और वैदिक काल के पेड़-पौधे (जैसे बरगद, नीम) मिलते हैं, जो सात ऋषियों के नाम पर बनाए गए क्षेत्रों में बंटे हैं।
शाम को यहां का लेजर लाइट एंड साउंड शो काफी लोकप्रिय है, जो ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ मनोरंजक भी है। यह पार्क आम आदमी की सुविधा के लिए ही बनाया गया है। इसलिए खुलने व बंद होने की समय सारणी में बदलाव के लिए प्राधिकरण सीईओ की अनुमति ली जाएगी। इससे पार्क की सुविधा लोगो को उपलब्ध कराई जा सके।
