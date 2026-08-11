सोशल मीडिया पर हुआ प्यार, 1 महीने पहले शादी; अब 16वीं मंजिल से कूदकर नवविवाहिता ने दी जान

जागरण संवादाता, नोएडा। सेक्टर 108 स्थित डिवाइन मीडोस सोसायटी में किराये पर रहने वाली नवविवाहिता 16वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से रविवार शाम को कूद गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। फ्लैट से फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया।

दोनों दो साल पहले सोशल मीडिया से संपर्क में आए थे। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। कुछ समय पहले तक लिवइन में रहते थे। एक माह पहले ही स्वजन की सहमति से लव मैरिज की थी। पति का दावा अवसाद में थी पति ने अवसाद में होने के चलते कूदना बताया, लेकिन वह पुलिस को कोई पर्चा या रिपोर्ट नहीं दिखा सका। वहीं मायके वालों ने पति पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। उसके खिलाफ सोमवार को सेक्टर 39 थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

देहरादून के बड़वाला गांव के रहने वाले मंथन धीमान नोएडा सेक्टर 108 स्थित डिवाइन मिडोस सोसायटी के लिली टावर के 1602 नंबर फ्लैट में जनवरी से किराये पर रह रहे हैं। उनकी 11 जुलाई को एटा के कुशवा गांव की रहने वालीं कामिनी कुमारी से शादी हुई थी।

शादी से पहले कामिनी बीपीओ में नौकरी करती थीं, जबकि मंथन एक एजुकेशन सेक्टर की कंपनी कार्यालय में वीडियो एडिटर हैं। रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे कामिनी बालकनी में घूम रही थी। वहां से छलांग लगा दी। जानकारी होने पर गार्ड और मंथन मौके पर पहुंचे। कामिनी को लहूलुहान अवस्था में एंबुलेंस से नजदीक के प्राइवेट अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक कामिनी की मौत हो चुकी थी।

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भाई ने लगाया दहेज के लिए परेशान करने का आरोप उधर, घटना की जानकारी होने पर मायकेवाले भी मौके पर पहुंचे। मृतका के भाई शिवकुमार का आरोप है कि शादी के बाद से ही कामिनी को मंथन परेशान कर रहा था। इससे तंग आकर कामिनी ने 16वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर जान दी है।