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    नोएडा: अगरबत्ती के धुएं को लेकर पड़ोसियों में बवाल, बाप-बेटे ने की मां-बेटी की पिटाई

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 05:19 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 77 स्थित प्रतीक विस्टिया सोसायटी में फ्लैट के बाहर अगरबत्ती जलाने को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया। इस विवाद में एक पड़ोसी पिता-प ...और पढ़ें

    नोएडा के सेक्टर 77 स्थित प्रतीक विस्टिया सोसायटी में फ्लैट के बाहर अगरबत्ती जलाने को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया।

    नोएडा के सेक्टर 77 स्थित प्रतीक विस्टिया सोसायटी में फ्लैट के बाहर अगरबत्ती जलाने को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया।

    HighLights

    1. नोएडा में अगरबत्ती जलाने को लेकर पड़ोसी विवाद।

    2. पड़ोसी पिता-पुत्र ने मां-बेटी से की मारपीट।

    3. सेक्टर 113 थाने में मामला दर्ज, पुलिस जांच।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 77 स्थित प्रतीक विस्टिया सोसायटी में फ्लैट के बाहर गैलरी में अगरबत्ती जलाने को लेकर दो पड़ाेसी आमने-सामने आ गए। इस आदत से एक पड़ोसी इस कदर नाराज हो गया। उसने अपने बेटे के साथ मिलकर पड़ाेसी मां-बेटी से मारपीट की। पीड़िता के पति ने सेक्टर 113 थाने में पड़ोसी पिता-बेटे पर बुधवार को मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले में जांच कर रही।

    नोएडा सेक्टर 77 स्थित प्रतीक विस्टीरिया सोसायटी में दीपक परिवार संग रहते हैं। उनके पड़ोस में दिलीप कुमार भी रहते हैं। उनकी पत्नी ज्योतिका और बेटी फ्लैट के बाहर गैलरी में अगरबत्ती जलाते हैं। इससे आसपास खुशबू रहती है। आरोप है कि दिलीप और उनका बेटा अगरबत्ती जलाने, जूते की रैक और साइकिल खड़ी होने का का विरोध करते हैं। धुआं आने पर अस्थमा पीड़ित पत्नी को दिक्कत होना बताते हैं।

    उनकी अनुपस्थिति में मंगलवार को ज्योतिका ने अगरबत्ती जलाई तो दिलीप और उसका बेटा नाराज हो गया। दोनों ने मिलकर उनकी पत्नी और बेटी से मारपीट की। घर के बाहर सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दीपक ने मामले की शिकायत की। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शिकातय के आधार पर पिता-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।