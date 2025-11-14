Language
    नोएडा में महिला की सिर कटी लाश मिलने की गुत्थी सुलझी, शादीशुदा प्रेमी ने धमकियों से तंग आकर की थी हत्या

    By MUNISH SHARMAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    नोएडा में सिर कटी लाश का मामला सुलझा। महिला का प्रेमी, जो बस ड्राइवर है, हत्यारा निकला। पुलिस के अनुसार, महिला उसे धमकियां दे रही थी जिससे तंग आकर उसने हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 108 स्थित एक नाले में 6 नवंबर की सुबह सिर और हाथ काटकर फेंके गए महिला के शव की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हत्यारे की पहचान एटा के जैथरा नेहरू नगर मोहल्ले के रहने वाले और वर्तमान में बरौला गांव निवासी मोनू सोलंकी के रूप में की है। आरोपी बस चालक है और मृतका प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी (30 वर्ष) के साथ उसके प्रेम संबंध में थे। इस बीच पुलिस ने करीब 1100 वाहनों की जांच की और 70 हजार मोबाइल नंबर भी ट्रेस कर आरोपी को तलाशने का काम किया।  

    आखिर क्यों की प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या?

    पुलिस के अनुसार, प्रीति अपने पति से अलग होकर बरौला में ही आरोपी के घर से महज 300 मीटर दूर अपने आठ और पांच साल के दो बच्चों के साथ रह रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रीति लगातार आरोपी से रुपये मांग रही थी और पत्नी को छोड़कर शादी करने का दबाव बना रही थी। इतना ही नहीं वह आरोपी की बेटी से अनैतिक कार्य कराने की धमकी दे रही थी, जिससे गुस्साए मोनू ने 5 नवंबर की शाम उसकी हत्या कर दी।

    सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

    घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज में एक बस लाइट बंद कर गुजरती दिखी, जिससे पुलिस को शक हुआ। फुटेज की मदद से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंची। जांच के दौरान आरोपी के बरौला स्थित घर पर प्रीति के दोनों बच्चे मिले और महिला के लापता होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद मोनू पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

    बस में की हत्या और पहचान मिटाने को काटे अंग

    पुलिस के अनुसार, 5 नवंबर की शाम आरोपी ने प्रीति को बस से सेक्टर 105 ले गया। इसके बाद आरोपी ने बस में ही उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए सिर और हाथ काटकर धड़ को सेक्टर 108 के नाले में फेंक दिया। इसके बाद सिर और हाथों को पॉलीथिन में रखकर गाजियाबाद के सिद्धार्थ नगर ले गया और कई बार बस चढ़ाकर कुचल दिया। यही नहीं आरोपी ने अंगों के साथ बस की मैट, कपड़े आदि को पटेलनगर थाना क्षेत्र में फेंककर बरौला लौट आया। बस को चार बार धोया और उसके बाद सामान्य जीवन जीने लगा।

    डीएनए टेस्ट कराएगी पुलिस

    पुलिस ने घटनास्थल से क्षत-विक्षत अंग, कपड़े, गड़ासा और मैट बरामद किए। आरोपी की बस भी जब्त कर ली गई है। बस से विडाल टेस्ट की मदद से खून के निशान मिले हैं। पुलिस डीएनए टेस्ट कराएगी और इलेक्ट्रॉनिक व फोरेंसिक सबूतों को सजा का आधार बनाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

    बरौला में एक फैक्ट्री में काम करते थे दोनों

    इस संबंध में डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने कहा कि इस मामले में जांच के लिए दो टीमें तैयार की गई थीं। इस बीच करीब 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया। साथ ही, सर्विलांस से 60 से 70 हजार नंबरों को भी ट्रेस करने का काम किया गया। मृतक महिला ने पैर में बिछिया पहन रखी थी, उससे भी सुराग लगाया गया। जांच में अंतत: मोनू सिंह के बारे में पता चला। शुरुआत में तो उसने कोई जानकारी नहीं दी लेकिन सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि बरौला में एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान दोनों में करीबी हो गई थी। 

