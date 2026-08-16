सोते समय पिता के सिर पर किए थे कुल्हाड़ी से 5-6 वार, नोएडा हत्याकांड में कई बड़े खुलासे

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में फेज-3 थाना क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव में रहने वाले किशोर अमृत ने मंगलवार रात को 12 से सुबह 6 बजे के बीच सोते समय अपने पिता राजू की हत्या को अंजाम दिया था। उसने सिर में एक ही जगह पर कुल्हाड़ी को पांच-छह बार मारा था। इससे अत्यधिक रक्तस्त्राव हुआ था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि शाकिंग हैमरेज (हेमोरेजिक शाक) से बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण ब्लड प्रेशर तेजी से बहुत ज़्यादा गिर गया, जिससे मौत हो गई। उसके दाहिने आंख के ऊपर सिर में मल्टीपल इंजरी और गर्दन में भी चोट आई है।

किराये के मकान में रहता था राजू बताया गया कि ट्यूशन पढ़ाकर राजू मंगलवार रात करीब पौने नौ बजे गढ़ी चौखंडी स्थित चार मंजिला भवन के किराये के कमरे पर पहुंचे थे। वह ताला खोल कर अंदर चले गए थे। उनके वॉट्सएप का अंतिम सीन करीब पौने 11 बजे का मिला है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजू खाना खाने के बाद करीब 11 बजे सो गए थे।

बुधवार सुबह करीब सवा छह बजे अमृत तैयार होकर चार मंजिला भवन से निकला था। उसके कंधे पर एक बैग था। हत्या सोते समय होने के चलते साफ है कि उसने रात में छह घंटे के बीच ही अंजाम दिया था। इसके बाद ही सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा। वहां पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी।