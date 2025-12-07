मुंगेर से पिस्तौल मंगवाया, प्यार का चक्कर... अपनी प्रेमिका और उसके भाई-बहनों को भी मारना चाहता था आशिक

जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज-2 थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका की 28 नवंबर को उसके कमरे में गोली मारकर हत्या करने वाले प्रेमी कृष्ण कुमार को पुलिस ने शुक्रवार को बिहार के भोजपुर के टाउन आरा से गिरफ्तार कर लिया। ट्रांजिट रिमांड पर नोएडा सेक्टर 85 से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और दो खाली खोखे बरामद किए गए। वह गुजरात और बिहार में फरार चल रहा था।

आरोपी को दूसरे सिम कार्ड से रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों को कॉल करने पर पकड़ा गया। उसका इरादा अपनी प्रेमिका और उसके भाई-बहनों की हत्या करने का था। तीन महीने पहले वह नोएडा सेक्टर 142 थाने से चोरी के मामले में जेल गया था। बिहार के भोजपुर के भलुहीपुर गांव का रहने वाला कृष्ण कुमार उर्फ चुम्मा तीन साल पहले 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद नोएडा आ गया था। वह अपने गांव के रहने वाले सेक्टर 137 में एक कंपनी के नॉर्थ इंडिया हेड के घर पर केयरटेकर का काम करने लगा।

वहीं उसकी मुलाकात अमरोहा के आदमपुर की रहने वाली घरेलू सहायिका सोनी उर्फ सोनू से हुई। दोनों में प्यार हो गया। अगस्त 2025 में, कृष्णा ने मौके का फ़ायदा उठाकर एक घर से लगभग ₹90 लाख चुरा लिए। सेक्टर 142 पुलिस ने उसे गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। उसने जेल के बाहर सोनू से बात करने की कोशिश की और उससे शादी का ऑफर दिया, लेकिन सोनू ने मना कर दिया और कमरे भी बदल लिए।

कृष्णा को यकीन नहीं हुआ। 28 नवंबर की रात को उसने सोनू के सीने में गोली मार दी और भाग गया। वह गुजरात अपने दोस्तों के पास भाग गया, जिन्होंने उसके ठिकाने के बारे में जानने के बाद साथ देने से मना कर दिया। वह रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से संपर्क करके कोर्ट में पेश होने की योजना बना रहा था, लेकिन आरा टाउन पहुँचने पर उसे गिरफ़्तार कर लिया