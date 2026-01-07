नोएडा से नेपाल तक फैला मोबाइल चोर गिरोह का नेटवर्क, देश से बाहर फोन जाने से निजी डाटा चोरी का डर

मुनीश शर्मा, नोएडा। नोएडा में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह की निगरानी नहीं होने से चोरी के मोबाइल के देश से बाहर भेजे जा रहे हैं। इससे लोगों का निजी डाटा भी गलत हाथों में जाने और साइबर ठगी में उपयोग किए जाने का अंदेशा है। नोएडा फेज दो थाना पुलिस ने मंगलवार को नाबालिग समेत आठ चोरों को पकड़ने में भी यहीं बात उजागर हुई है।

यह आलम तब है जब दोनों नाबालिग दिसंबर 2024 में 87 मोबाइल के साथ पकड़े जा चुके हैं। अब दोनों नाबालिग नेपाल तक मोबाइल खपाने वाले बदमाशों के नेटवर्क से जुड़े। गिरोह ने महज दो माह में ही 800 से ज्यादा मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। उधर, गौतबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस अधिकारी पूर्व में पकड़े मोबाइल चोर गिरोहों के बारे में जानकारी जुटाने पर जोर दे रहे हैं।

चोरी के 800 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए। फैक्ट्री कर्मी से लेकर अधिकारी तक हो रहे गिरोह का शिकार झारखंड के ''लिटिल'' मोबाइल चोर गिरोह से बरामद मोबाइल इशारा कर रहे कि एनसीआर में शातिर बदमाश हर दिन अच्छी खासी संख्या में मोबाइल पर हाथ साफ कर रहे हैं। नोएडा में फैक्ट्री कर्मी से लेकर उच्च पदों पर आसीन अधिकारी व पदाधिकारी भी इन गिरोह का शिकार हो रहे हैं।

2024 में बीएसएनएल की जीएम सुषमा सिंह का मोबाइल चोरी होने पर लिटिल गिरोह हत्थे चढ़ा था। पांच नाबालिग को 87 मोबाइल संग दबोचकर किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। इनमें से दो नाबालिग फिर चोरी के 100-50 मोबाइल नहीं बल्कि 821 मोबाइल के साथ दबोचे गए हैं।

नेपाल भेजकर मोटा मुनाफा कमाने की थी योजना इस बार भी कारोबारी का महंगा मोबाइल चोरी करने पर पुलिस की रडार पर आए। गिरोह की योजना थी कि मोबाइल को देश के अंदर नहीं बल्कि नेपाल भेजकर मोटा मुनाफा कमाना था। देश से बाहर जाने पर सर्विलांस के दायरे में भी नहीं आएंगे।

देश के बाहर चोरी के मोबाइल जाने से निजी जानकारी में सेंधमारी किए जाने की आशंका है। यह डाटा साइबर के हाथ भी लग सकता है। एक तो पीड़ित को मोबाइल और ऊपर से निजी जानकारी जाने पर दोहरा नुकसान है।

पार्ट्स काटकर खपाने का भी हो रहा खेल जिले में बदमाश मोबाइल चोरी करने के बाद पार्ट्स में काटकर खपा रहे हैं। दिन में मोबाइल रिपेयर की दुकान और रात में मोबाइल छिनैती का गिरोह चलाने वाले सरगना बिजनौर के दरियापुर गांव के अमन कुमार को सेक्टर 142 थाना पुलिस ने 24 दिसंबर को सेक्टर 138 से दबोचा था।