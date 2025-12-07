नोएडा: मोबाइल झपटमारी से खुली पुलिस की पोल, नागरिकों में दहशत

जागरण संवाददाता, नोएडा। बाइक सवार बदमाश राहगीरों से मोबाइल फोन छीनकर पुलिस की पेट्रोलिंग और सतर्कता की कमी को उजागर कर रहे हैं। शनिवार को फेज 3 थाना क्षेत्र में तीन लोगों ने मोबाइल फोन छीनने के तीन मामले दर्ज कराए। बदमाशों ने एक पीड़ित के UPI अकाउंट से 15,000 रुपये भी निकाल लिए। पीड़ितों ने फेज 3 थाने में मामले दर्ज कराए। बता दें कि इससे पहले बदमाशों ने एक अन्य व्यक्ति को धक्का देकर घायल कर दिया था और उसका मोबाइल फोन छीन लिया था।

गोंडा लालपुर गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार फेज 3 थाना क्षेत्र के मामूरा गांव में एक PG में रहते हैं। वह नोएडा में एक कंपनी के ऑफिस में काम करते हैं। 3 नवंबर को वह ऑफिस जा रहे थे, तभी सहारा चौराहे के पास बाइक सवार दो बदमाश उनके पास आए और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। नया SIM कार्ड खरीदने के बाद उन्हें बाद में पता चला कि बदमाशों ने न सिर्फ उनका मोबाइल फोन छीन लिया, बल्कि उनके UPI अकाउंट से 15,000 रुपये भी निकाल लिए। पीड़ित ने फेज 3 थाने में मामला दर्ज कराया।

इस बीच, गेजा गांव के रहने वाले मृत्युंजय सेक्टर 63 में एक कंपनी के ऑफिस में काम करते हैं। 1 नवंबर को रात करीब 8 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने पीड़ित के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ित ने पुलिस को CCTV फुटेज भी दी। उन्होंने थाने और ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के कई चक्कर लगाए। उनसे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने को कहा गया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर फेज 3 थाने में केस दर्ज किया गया।