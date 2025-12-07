Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा: मोबाइल झपटमारी से खुली पुलिस की पोल, नागरिकों में दहशत

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने राहगीरों से मोबाइल फोन छीने, जिससे पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। फेज 3 क्षेत्र में तीन मामले दर्ज हुए, जिनमें एक पीड़ि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने राहगीरों से मोबाइल फोन छीने, जिससे पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नोएडा। बाइक सवार बदमाश राहगीरों से मोबाइल फोन छीनकर पुलिस की पेट्रोलिंग और सतर्कता की कमी को उजागर कर रहे हैं। शनिवार को फेज 3 थाना क्षेत्र में तीन लोगों ने मोबाइल फोन छीनने के तीन मामले दर्ज कराए। बदमाशों ने एक पीड़ित के UPI अकाउंट से 15,000 रुपये भी निकाल लिए। पीड़ितों ने फेज 3 थाने में मामले दर्ज कराए। बता दें कि इससे पहले बदमाशों ने एक अन्य व्यक्ति को धक्का देकर घायल कर दिया था और उसका मोबाइल फोन छीन लिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोंडा लालपुर गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार फेज 3 थाना क्षेत्र के मामूरा गांव में एक PG में रहते हैं। वह नोएडा में एक कंपनी के ऑफिस में काम करते हैं। 3 नवंबर को वह ऑफिस जा रहे थे, तभी सहारा चौराहे के पास बाइक सवार दो बदमाश उनके पास आए और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। नया SIM कार्ड खरीदने के बाद उन्हें बाद में पता चला कि बदमाशों ने न सिर्फ उनका मोबाइल फोन छीन लिया, बल्कि उनके UPI अकाउंट से 15,000 रुपये भी निकाल लिए। पीड़ित ने फेज 3 थाने में मामला दर्ज कराया।

    इस बीच, गेजा गांव के रहने वाले मृत्युंजय सेक्टर 63 में एक कंपनी के ऑफिस में काम करते हैं। 1 नवंबर को रात करीब 8 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने पीड़ित के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ित ने पुलिस को CCTV फुटेज भी दी। उन्होंने थाने और ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के कई चक्कर लगाए। उनसे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने को कहा गया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर फेज 3 थाने में केस दर्ज किया गया।

    इस बीच, सेक्टर 81 के उत्तम से 8 नवंबर को थाना एरिया में बदमाशों ने मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ित ने फेज 3 थाने में केस दर्ज कराया। ACP उमेश यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।