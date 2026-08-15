आज से एक कार्ड से नोएडा समेत देश की किसी भी मेट्रो में करें सफर, NCMC सर्विस से WhatsApp पर मिलेगा QR टिकट

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन (एनएमआरसी) यात्रियों के लिए एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया है। इस कार्ड से नोएडा मेट्रो के सभी 21 मेट्रो स्टेशनों पर कार्ड से भुगतान और यात्रा होगी। इसी कार्ड से यात्री नोएडा मेट्रो और देश की किसी भी मेट्रो में सफर कर सकेंगे। एनसीएमसी तकनीक वाली सिटी बस सेवाओं में भी यह मोबिलिटी कार्ड मान्य होगा।

Whatsapp पर लें टिकट मेट्रो प्रबंधन की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर इस सुविधा को शुरू करने की आधिकारिक घोषणा भी की है। एनएमआरसी स्वतंत्रता दिवस पर वाटसएप के माध्यम से टिकट लेने की सुविधा भी होगी। यात्री क्यूआर टिकट वाट्सएप्प पर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए प्लेटफाॅर्म पर नया पीआईडीएस (पैसेंजर इंफोर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम) भी शनिवार को शुरू किया गया है।

कर्मचारियों को करेंगे प्रशिक्षित इससे यात्रियों को डिस्प्ले पर आने वाले ट्रेन की जानकारी मिलती रहेगी। हाल में एनएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो से सीबीटीसी (कम्यूनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल) का हैंडओवर लिया है। इस लैब में प्रशिक्षण सिम्युलेटर उपलब्ध है, जिससे ऑपरेटर्स और मेंटेनेंस कर्मचारियों को वास्तविक परिचालन जैसा प्रशिक्षण मिलेगा। लैब आने वाले प्रोजेक्ट विस्तार में उपकरणों और सॉफ्टवेयर के परीक्षण में महत्वपूर्ण रहेगी।