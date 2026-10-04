नोएडा में हूटर बजाने का वीडियो बनाने पर महिला मीडियाकर्मी से हाथापाई, मोबाइल छीनने की कोशिश

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के पर्थला चौकी के पास सीएनजी पंप पर हूटर बजाने का वीडियो बनाना एक महिला मीडियाकर्मी को भारी पड़ गया।

वीडियो बनाने से नाराज कार सवार तीन युवकों ने मीडियाकर्मी पर हमला बोल हाथापाई की। उनका मोबाइल छीनकर जबरन वीडियो डिलीट कराने का प्रयास किया। पीड़िता ने सेक्टर 113 थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

नोएडा सेक्टर 122 की रहने वालीं महिला मीडियाकर्मी हैं। वह शुक्रवार रात को घर के पास सीएनजी पंप पर कार में गैस भरा रही थीं। वहां पर कार सवार युवक हूटर बजाते दिखे। उनके वीडियो बनाने पर कार सवार तीन युवक भड़क गए। वीडियो डिलीट करने को बोला।