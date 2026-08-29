टेलीग्राम पर ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर 15 लाख की साइबर ठगी, जांच में जुटी नोएडा पुलिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-113 थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को टेलीग्राम से ऑनलाइन निवेश का लिंक भेजकर ज्यादा कमाई करने का झांसा देकर 15 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया। खाते से कई बार रकम ट्रांसफर होने पर पीड़ित ने पुलिस को ऑनलाइन शिकायत देकर अब ठगी का मुकदमा कराया है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसायटी में रहने वाले संदीप कुमार सिंह ने पुलिस को शिकायत में बताया कि दिसंबर 2025 में अनजान नंबर से उनसे टेलीग्राम पर मैसेज आया था। जवाब देने पर शातिर ने ऑनलाइन निवेश कर अपने हिसाब से ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा दिया।

विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए वह शातिर के जाल में फंस गए और ठग के कहने पर यूपीआई समेत अन्य ऑनलाइन तरीके से 15 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए। जरूरत होने पर जब उन्होंने निवेश सुर मुनाफे की रकम निकालने का प्रयास किया तो शातिर ने अधिक पैसे टैक्स के रूप में जमा करने की शर्त रख दी।