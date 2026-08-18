नोएडा श्रमिक हिंसा: तीन आरोपितों की जमानत पर अब 20 अगस्त को सुनवाई, एक का फैसला सुरक्षित

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अदालत में श्रमिक हिंसा मामले में सोमवार को चार आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। तीन आरोपितों के मामले की सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई है, जबकि दूसरे मामले में चौथे आरोपित की याचिका पर सुनवाई के बाद आर्डर सुरक्षित कर लिया गया।

बता दें कि अप्रैल में हुई श्रमिक हिंसा में तोड़फोड़, मारपीट, आगजनी समेत गंभीर धाराओं में कई आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजा गया था। जेल बंद आरोपितों की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की जा रही है।