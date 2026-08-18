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नोएडा श्रमिक हिंसा: तीन आरोपितों की जमानत पर अब 20 अगस्त को सुनवाई, एक का फैसला सुरक्षित

By Gajendra Pandey Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 12:00 PM (IST)

ग्रेटर नोएडा श्रमिक हिंसा मामले में चार आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। तीन आरोपितों की सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी।

नोएडा श्रमिक हिंसा की फाइल फोटो।

नोएडा श्रमिक हिंसा की फाइल फोटो।

HighLights

  1. चार आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई हुई।

  2. सत्यम, रूपेश, आदित्य की सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

  3. योगेश की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अदालत में श्रमिक हिंसा मामले में सोमवार को चार आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। तीन आरोपितों के मामले की सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई है, जबकि दूसरे मामले में चौथे आरोपित की याचिका पर सुनवाई के बाद आर्डर सुरक्षित कर लिया गया।

बता दें कि अप्रैल में हुई श्रमिक हिंसा में तोड़फोड़, मारपीट, आगजनी समेत गंभीर धाराओं में कई आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजा गया था। जेल बंद आरोपितों की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की जा रही है।

सोमवार को होनी थी सुनवाई लेकिन...

सूत्रों के अनुसार, फेज तीन कोतवाली में दर्ज क्राइम नंबर 151 मामले मेंं सोमवार को आरोपित सत्यम वर्मा, रूपेश और आदित्य की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी।

वहीं विभिन्न कारणों के चलते अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 20 अगस्त लगाई है।

वहीं चौथे आरोपित योगेश के खिलाफ फेज वन कोतवाली में दर्ज क्राइम नंबर 163 मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आर्डर सुरक्षित कर लिया। इसमें बताया जा रहा है कि इस मामले का मंगलवार को निर्णय आ सकता है।

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