20 से ज्यादा फ्रैक्चर और 74 दिन तक जिंदगी-मौत से लड़ा युवक; नोएडा अस्पताल में मिला नया जीवनदान

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-27 स्थित कैलाश सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने सड़क दुर्घटना में 20 से ज्यादा फ्रैक्चर हुए गंभीर मरीज का जटिल इलाज कर नया जीवनदान दिलाया है। 74 दिन बाद बुधवार को मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

नोएडा के 30 वर्षीय नकुल बरुआ की दाहिनी पसलियों में कई फ्रैक्चर और कूल्हे की हड्डी में गंभीर चोटें थीं। इसके अलावा कमर की रीढ़, लेफ्ट फीमर और पटेला में भी फ्रैक्चर था। ब्लड प्रेशर भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया अस्पताल में क्रिटिकल केयर के ग्रुप डायरेक्टर डॉ. अनिल गुरनानी ने बताया कि नकुल को जब भर्ती किया था, तब सांस लेने की गति 44 प्रति मिनट और पल्स रेट 120 प्रति मिनट थी। जांच में ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था।