20 से ज्यादा फ्रैक्चर और 74 दिन तक जिंदगी-मौत से लड़ा युवक; नोएडा अस्पताल में मिला नया जीवनदान
नोएडा के कैलाश सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों ने सड़क दुर्घटना में 20 से अधिक फ्रैक्चर वाले मरीज नकुल बरुआ को 74 दिन के जटिल इलाज के बाद नया जीवन ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा के कैलाश अस्पताल में जटिल इलाज।
सड़क दुर्घटना में 20 से अधिक फ्रैक्चर।
74 दिन बाद मरीज को मिली छुट्टी।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-27 स्थित कैलाश सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने सड़क दुर्घटना में 20 से ज्यादा फ्रैक्चर हुए गंभीर मरीज का जटिल इलाज कर नया जीवनदान दिलाया है। 74 दिन बाद बुधवार को मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
नोएडा के 30 वर्षीय नकुल बरुआ की दाहिनी पसलियों में कई फ्रैक्चर और कूल्हे की हड्डी में गंभीर चोटें थीं। इसके अलावा कमर की रीढ़, लेफ्ट फीमर और पटेला में भी फ्रैक्चर था।
ब्लड प्रेशर भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया
अस्पताल में क्रिटिकल केयर के ग्रुप डायरेक्टर डॉ. अनिल गुरनानी ने बताया कि नकुल को जब भर्ती किया था, तब सांस लेने की गति 44 प्रति मिनट और पल्स रेट 120 प्रति मिनट थी। जांच में ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था।
थोरेसिक हड्डियों की सफल सर्जरी
उन्होंने स्थित देखकर तुरंत आर्थोपेडिक्स के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सुशील शर्मा के साथ-साथ थोरेसिक सर्जरी व अन्य क्लीनिकल टीमों को शामिल किया। 74 दिनों तक इंटेंसिव ट्रामा केयर में इलाज के दौरान मैकेनिकल वेंटीलेशन सपोर्ट, कई हड्डियां और थोरेसिक हड्डियों की सफल सर्जरी की गई।
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डॉक्टर बताते हैं कि नकुल का केस चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उन्हें गंभीर थोरेसिक चोट, हीमोडायनामिक सिस्टम अस्थिर था और सांस लेने में परेशानी थी। कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन डॉ. पल्लवी पुरवार ने उनका ऑपरेशन किया।