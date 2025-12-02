नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच पूरी, DGCA को आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच सोमवार को पूरी हो गई। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) अपनी रिपोर्ट मंगलवार को महानिदेशालय नागर विमानन (डीजीसीए) को सौंप सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बृहस्पतिवार को नोएडा एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान डीजीसीए के अधिकारियों ने दो दिसंबर तक रिपोर्ट मिलने पर चार दिसंबर तक एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी करने पर सहमति जताई थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्धाटन की तैयारियों के बीच एयरो ड्रोम लाइसेंस को लेकर भी निगाहें लगी हैं।

सीएम और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू के बृहस्पतिवार को नोएडा एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने सुरक्षा उपायों को लेकर आपत्ति जताते हुए निस्तारण को कहा था। DGCA को भेजी जाएगी रिपोर्ट ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार व सोमवार को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि बीसीएएस द्वारा सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपाेर्ट पर जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है। बीसीएएस अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को देगा।

अगर चार दिसंबर तक एयरपोर्ट का एयराे ड्रोम लाइसेंस जारी हो जाता है तो उद्घाटन की तैयारियां रफ्तार पकड़ लेंगी। हालांकि पुलिस प्रशासन व यीडा के अधिकारी नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम का खाका पूरी तरह तैयार कर चुके हैं।