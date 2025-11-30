नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन के करीब, यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन तैयार
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा संपर्क बनने से दिल्ली-एनसीआर से एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे यात्रा का समय कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो रहा है और उद्घाटन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
जागरण संवाददाता जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, मुख्यमंत्री और पीएमजी के सदस्यों के निरीक्षण के बाद जल्द उद्धाटन की संभावनाएं हैं। उद्धाटन के बाद एयरपोर्ट से घरेलू और कार्गो उड़ानें शुरू की जानी हैं। जिसके लिए एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यात्रियों का आवागमन आसान हो सके।
इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे के 33 किमी पर एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज बनाया गया है। इंटरचेंज से एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार है फिनिशिंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है एयरपोर्ट के साथ ही इसका भी शुभारंभ होने की संभावनाएं हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है उद्धाटन से पहले डीजीसीए एयरोड्रम लाइसेंस का इंतजार किया जा रहा है लाइसेंस मिलते ही उद्धाटन की तिथि तय हो जाएगी। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते एयरपोर्ट तक जाने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के 1.8 किमी के हिस्से और इंटरचेंज को भी तैयार कर लिया गया है।
यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा और आगरा की तरफ से आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए साइनेज लगाने का काम किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट से 33 किमी इंटरचेंज तक 16 साइनेज लगाए जा रहे हैं। 1.8 किमी के लिंक एक्सप्रेसवे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा साइनेज लगाने का काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट उद्धाटन से पहले ही आम लोगों के लिए इसे चालू करने की तैयारियां चल रही हैं।
इंटरचेंज की सुंदरता बढ़ाने के लिए शुरू हुए काम
वर्षा की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के एंट्री गेट तक जाने वाले लिंक एक्सप्रेसवे पर बने इंटरचेंज का रूका हुआ था। उद्धाटन की संभावनाओं को देखते हुए इंटरचेंज पर तेजी से सौंदर्यकरण के काम शुरू हो चुके हैं। इंटरचेंज के प्रत्येक लूप में वाटर बाडी, काल्पनिक नहरें, दस-दस मीटर के परगोला, लाइटिंग आदि लगाने का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से शुरू करा दिया गया है।
