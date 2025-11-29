नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का PMG की टीम ने किया निरीक्षण, सुरक्षा और तकनीकी तैयारियों का लिया जायजा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन नजदीक है। केंद्रीय प्रोजेक्ट मानिटरिंग ग्रुप की टीम ने शुक्रवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। देर शाम तक टीम एयरपोर्ट पर मौजूद रही। टीम में एविएशन सेक्टर के विशेषज्ञ शामिल थे।

उन्होंने एयरपोर्ट की सुरक्षा, एटीसी समेत सभी बिंदुओं पर जानकारी ली। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट मानिटरिंग ग्रुप गठित कर रखा है। देश भर में मेगा परियोजनाओं की निगरानी इसकी जिम्मेदारी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निगरानी भी पीएमजी लगातार कर रहा है।

तकनाकी बिंदुओं की जानकारी ली एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के बाद शुक्रवार को पीएमजी की टीम एयरपोर्ट का निरीक्षण करने जेवर पहुंचे। करीब तीन बजे टीम ने एयरपोर्ट पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और एयरपोर्ट के निर्माण एवं तकनीकी बिंदुओं की जानकारी ली। उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर समेत यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त कार्गो टर्मिनल का भी निरीक्षण किया।

इस दौरान एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि., नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के सीईओ राकेश कुमार सिंह, नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया, नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक ईशान प्रताप सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू बृहस्पतिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दौरे के बाद यह दूसरा अहम निरीक्षण था। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की टीम की जल्द एयरपोर्ट का दौरा कर सुरक्षा उपायों को लेकर बताई गई कमियों की अंतिम रूप से जांच करेगी।