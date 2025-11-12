Language
    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कब से उड़ान भरेंगे विमान? तारीख आ गई सामने 

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:29 AM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों के उड़ान भरने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एयरपोर्ट से विमान 2025 के अंत तक उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और अधिकारियों का कहना है कि सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से व्यावसायिक विमान सेवा 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से इसी माह एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस मिल जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी।

    एयरपोर्ट के कार्य की प्रगति को लेकर नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (यापल) व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नियाल) के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में एयरपोर्ट के सिक्योरिटी प्लान समेत अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है। एयरपोर्ट पर लगातार हो रहे ट्रायल ने जल्द यात्री सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद जगाई है। सुरक्षा मानकों, एयरपोर्ट पर लगे उपकरण व विकसित सुविधाओं की जांच के लिए ट्रायल जारी हैं। यापल ने एयरोड्रम सिक्योरिटी प्लान के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से स्वीकृति मांगी है। एयरोड्रम लाइसेंस के लिए यह एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी अहम स्वीकृति है।

    अधिकारियों के अनुसार, 15 दिसंबर को नोएडा एयरपोर्ट से पहली घरेलू व्यावसायिक उड़ान शुरू हो जाएगी। घरेलू कार्गो सेवा भी शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ कर दिया था कि 15 दिसंबर से एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू होनी चाहिए।

    इससे पहले एयरपोर्ट के सभी कार्य पूरे करने की सख्त हिदायत दी थी। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को हुई नागर विमानन मंत्रालय के साथ बैठक में एयरोड्रम लाइसेंस जारी करने से पहले एयरपोर्ट के कार्य की प्रगति के अलावा सुरक्षा से जुड़े प्लान व उनके प्रमाणन आदि की चर्चा हुई। उम्मीद है डीजीसीए से एयरोड्रम लाइसेंस जल्द जारी हो जाएगा। एयरपोर्ट से शुरुआत में केवल दिन में विमान सेवा उपलब्ध होगी। कुछ समय बाद रात में भी सेवा शुरू हो जाएगी।