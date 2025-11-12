नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कब से उड़ान भरेंगे विमान? तारीख आ गई सामने 

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से व्यावसायिक विमान सेवा 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से इसी माह एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस मिल जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी।

एयरपोर्ट के कार्य की प्रगति को लेकर नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (यापल) व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नियाल) के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में एयरपोर्ट के सिक्योरिटी प्लान समेत अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है। एयरपोर्ट पर लगातार हो रहे ट्रायल ने जल्द यात्री सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद जगाई है। सुरक्षा मानकों, एयरपोर्ट पर लगे उपकरण व विकसित सुविधाओं की जांच के लिए ट्रायल जारी हैं। यापल ने एयरोड्रम सिक्योरिटी प्लान के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से स्वीकृति मांगी है। एयरोड्रम लाइसेंस के लिए यह एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी अहम स्वीकृति है।

अधिकारियों के अनुसार, 15 दिसंबर को नोएडा एयरपोर्ट से पहली घरेलू व्यावसायिक उड़ान शुरू हो जाएगी। घरेलू कार्गो सेवा भी शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ कर दिया था कि 15 दिसंबर से एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू होनी चाहिए।