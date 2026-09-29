नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दो और शहर जुड़ेंगे, जानें कब शुरू होगी कोलकाता-बेंगलुरु के लिए सीधी फ्लाइट

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई कनेक्टिविटी लगातार विस्तार ले रही है। अकासा एयर एक अक्टूबर से जेवर से कोलकाता और बेंगलुरू के लिए सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। दोनों शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू होने से यात्रियों को आवागमन का एक और विकल्प मिलेगा। वहीं, अहमदाबाद और पुणे जाने वाले यात्रियों को अकासा एयर कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

क्या है कोलकाता आने-जाने की टाइमिंग? कोलकाता के लिए अकासा एयर की फ्लाइट संख्या क्यूपी 1569 सुबह 10:30 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और दो घंटे 20 मिनट में दोपहर 12:50 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। वापसी में फ्लाइट संख्या क्यूपी 1570 दोपहर 1:30 बजे कोलकाता से उड़ान भरकर दोपहर 3:50 बजे जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगी।

कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई इसी तरह बेंगलुरू के लिए फ्लाइट संख्या क्यूपी 1525 सुबह सात बजे बेंगलुरू से उड़ान भरकर सुबह 9:45 बजे नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेगी। वापसी में फ्लाइट संख्या क्यूपी 1526 शाम 4:30 बजे जेवर से उड़ान भरेगी और रात 7:20 बजे बेंगलुरू पहुंचेगी। अहमदाबाद और पुणे के लिए अकासा एयर ने सीधे रूट के बजाय कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई है।

प्रमुख शहरों के लिए बढ़ेगा हवाई संपर्क इससे इन दोनों शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी का विकल्प मिलेगा। हालांकि, एक अक्टूबर से अकासा एयर अपनी दोपहर में 2:05 पर मुंबई जाने वाली फ्लाइट संख्या क्यूपी 1940 को फिलहाल बंद करने का फैसला कर रही है।