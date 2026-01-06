नोएडा में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले होटल को खाद्य विभाग का नोटिस, कारीगर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में स्थित एक होटल पर तैनात एक कारीगर द्वारा थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद क्षेत्रीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए ,सोमवार को पुलिस ने आरोपित कारीगर को गिरफ्तार किया था।

मंगलवार को खाद्य विभाग द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया और संबंधित होटल पर नोटिस चस्पा कर जवाब तलब किया गया है। ज्ञात हो कि रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिलासपुर कस्बे में स्थित एक होटल का कारीगर थूक लगाकर रोटी बनाते हुए दिख रहा हैं।

बताया जाता है कि वहां से होकर निकल रहे कुछ लोगों ने जब उसको देखा तो वीडियो बना लिया। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपित कारीगर इस्तकार निवासी जारचा को बिलासपुर कस्बे से गिरफ्तार कर लिया।