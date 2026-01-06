नोएडा में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले होटल को खाद्य विभाग का नोटिस, कारीगर गिरफ्तार
नोएडा के बिलासपुर स्थित एक होटल में कारीगर द्वारा थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने कारीगर इस्तकार को गिरफ्तार कर लिया था। अब खाद् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में स्थित एक होटल पर तैनात एक कारीगर द्वारा थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद क्षेत्रीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए ,सोमवार को पुलिस ने आरोपित कारीगर को गिरफ्तार किया था।
मंगलवार को खाद्य विभाग द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया और संबंधित होटल पर नोटिस चस्पा कर जवाब तलब किया गया है। ज्ञात हो कि रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिलासपुर कस्बे में स्थित एक होटल का कारीगर थूक लगाकर रोटी बनाते हुए दिख रहा हैं।
बताया जाता है कि वहां से होकर निकल रहे कुछ लोगों ने जब उसको देखा तो वीडियो बना लिया। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपित कारीगर इस्तकार निवासी जारचा को बिलासपुर कस्बे से गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी मालती सिंह बिलासपुर कस्बा पहुंचीं और जवान आहद चिकन प्वाइंट होटल पर नोटिस चस्पा कर जवाब तलब किया गया है। इसके लिए दो दिन का समय दिया गया है। साथ ही आदेशित किया गया है कि तब तक होटल संचालित नहीं किया जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने प्रशंसा की है।
