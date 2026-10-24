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नोएडा में होटल में लगी आग, धमाके के साथ फटे सिलिंडर; इलाके में छाया धुएं का गुबार

By Munish Kumar Sharma Edited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 24 Oct 2026 02:14 PM (GMT+05:30)

नोएडा के सेक्टर-125 स्थित कृष्णा फूड पॉइंट होटल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे आसपास धुएं का ...और पढ़ें

नोएडा में होटल में लगी आग। जागरण

नोएडा में होटल में लगी आग। जागरण

HighLights

  1. नोएडा के कृष्णा फूड पॉइंट होटल में लगी आग।

  2. शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया गया।

  3. आग से सिलिंडर फटे, दमकल टीम काबू पाने में जुटी।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के सेक्टर-125 स्थित कृष्णा फूड पोइंट (होटल) में शनिवार दोपहर आग गई। आग लगने से आसपास धुएं का गुबार छा गया।

बताया कि आसपास की खाने-पीने की अन्य दुकान तक भी आग पहुंच गई। इतना ही नहीं सिलिंडर फटने की आवाज भी सुनाई दी। आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट होना बताया जा रहा है।

वहीं, जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

मौके पर जमा हुई भीड़

आग लगने की जानकारी होने पर होटल व दुकान स्टाफ एकत्रित हो गए। मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों को दूर करने के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही।