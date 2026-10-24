नोएडा में होटल में लगी आग, धमाके के साथ फटे सिलिंडर; इलाके में छाया धुएं का गुबार

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के सेक्टर-125 स्थित कृष्णा फूड पोइंट (होटल) में शनिवार दोपहर आग गई। आग लगने से आसपास धुएं का गुबार छा गया।

बताया कि आसपास की खाने-पीने की अन्य दुकान तक भी आग पहुंच गई। इतना ही नहीं सिलिंडर फटने की आवाज भी सुनाई दी। आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट होना बताया जा रहा है।

वहीं, जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

मौके पर जमा हुई भीड़

आग लगने की जानकारी होने पर होटल व दुकान स्टाफ एकत्रित हो गए। मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों को दूर करने के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही।