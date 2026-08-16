नोएडा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, डॉक्टर बन सिक्योरिटी गार्ड ने सिरिंज में भरी दवाई; नर्स समेत दोनों सस्पेंड

जागरण संवाददाता, नोएडा। जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज में घोर लापरवाही बरत कर और उनकी जान से खिलवाड़ करने की गंभीर घटना सामने आई है। हैरानी की बात है कि पांचवे तल पर तैनात सुरक्षा गार्ड स्टाफ नर्स के सामने डॉक्टर बनकर मरीजों के लिए सिरिंज में दवाई भरते हैं।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रबंधन ने घटना को गंभीरता से लेकर नर्स और सुरक्षा गार्ड दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। क्या है मामला? 14 अगस्त की देर रात में अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ नर्स रिचा कुमारी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड सुनील की ड्यूटी लगी थी। आरोप है कि रात में हंसी ठिठोली के बीच स्टाफ ने गार्ड सुनील को मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए कई खाली सिरिंज थमा दी। उसके बाद दवाइयों की काफी डोज सौंपकर पांच मिनट में सिरिंज में भरने के लिए कहा।

इस पर सुनील पांचवे तल पर काउंटर पर ही बैठ गया और सिरिंज में दवाईं कई डोज भरने लगा, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या मरीजों की बीमारी के हिसाब से सुनील ने सिरिंज में दवाईं कई डोज डाली होगी या नहीं ? इस गंभीर लापरवाही का जो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उसमें स्टाफ नर्स की भी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी एवं निष्ठा से पूरा न करने का आरोप लगा है। वीडियो को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय और महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग को टैग किया गया है।